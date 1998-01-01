Corendon Airlines начал летать по маршруту Самара — Анталья

Турецкая авиакомпания-лоукостер Corendon Airlines начала летать по маршруту Самара-Анталья, сообщила пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч". "Ежедневные рейсы на самый популярный курорт Турции запланировала авиакомпания Corendon, первый рейс вылетел 26 июля в 07:05", — говорится в сообщении.

Полеты выполняются на самолетах Boeing-737-800. Продолжительность полета — 4 часа.

Рейсы в Анталью из "Курумоча" также выполняют компании Red Wings и AZUR air. Из АО "Международный аэропорт "Курумоч" (управляется УК "Аэропорты регионов") осуществляются регулярные полеты по более чем 50 направлениям в России, ближнем и дальнем зарубежье.

Напомним, что в конце апреля Corendon Airlines начала рейсы в Анталью из столичного аэропорта Шереметьево, а также из Екатеринбурга. Большинство мест на этих рейсах берет оператор Fun&Sun.

Кроме того, Corendon Airlines с 28 июня запустила прямые рейсы в Анталью и из расположенного вблизи Москвы аэропорта Жуковский. Регулярные рейсы Corendon Airlines на Boeing-737-800 из Жуковского выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Время в полете составляет 3 часа 55 минут. Вылет из Жуковского рано утром – в 04:50.

«Принимая во внимание значительный спрос и обращения со стороны туристических операторов, мы уже прорабатываем возможность увеличения частоты полетов. Наша цель – сделать эти рейсы ежедневными», – прокомментировал этот рейс Corendon Airlines генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«Блок мест, выкупленный туроператором Fun&Sun на рейсах из Жуковского, занимает почти всю кресельную емкость (лишь небольшая часть мест есть в свободной продаже), так что перевозку Corendon Airlines можно считать фактически чартерной в регулярном статусе», - отмечает АТОР.

По информации из открытых источников, авиакомпания Corendon создана в Турции в 2004 году, базируется в Анталье. Является частью Corendon Airlines Group, куда также входят нидерландская компания Corendon Dutch Airlines (основана в 2011) и мальтийская Corendon Airlines Europe (основана в 2017). Флот авиакомпании Corendon Airlines состоит из 32 самолетов Airbus и Boeing, средний возраст которых 13 лет.

Выполняет рейсы для перевозки туристов из городов европейских стран — Германии, Польши, Великобритании и других.

/TOURBUS.RU