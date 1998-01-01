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Рейсы из Сочи в Амман начнутся на месяц позже, чем планировалось

Первый рейс новой программы на крыльях Fly Jordan Airlines состоится в это воскресенье

Полетная программа из Сочи в Амман, которую планировалось начать еще 26 июня, все же будет возобновлена в июле 2022 года. Первый рейс иорданской авиакомпании Fly Jordan Airlines на самолете Boeing 737-300 запланирован на 31 июля, - сообщает АТОР.

Задержка была вызвана необходимостью получить финальные согласования от иорданской стороны, пояснили «Вестнику АТОР» в НКО «Евразийский Диалог», которая ответственна за реализацию проекта. Теперь, по словам организаторов, все препоны устранены. С российской стороной все формальности также соблюдены, и никаких препятствий для открытия авиасообщения нет.

Изначально рейс был заявлен как еженедельный, но на первом этапе в Амман из Сочи рейсы будут летать с периодичностью один раз в 2 недели.

«Сейчас тестовый период. С сентября будем увеличивать количество рейсов, соответственно, планируем выйти на еженедельный график», – уточнили в НКО «Евразийский Диалог».

Первый рейс между Амманом и Сочи уже заполнен на 50%, сообщает директор компании-консолидатора рейса («АвиаДело») Валид Абу Шахла.

Кроме того, в настоящее время продолжаются переговоры между «Евразийским Диалогом», иорданскими и российскими туроператорами. Первые должны подготовить пакетные предложения для путешественников из России уже на этой неделе.

По предварительным данным от принимающих компаний, стоимость наземного обслуживания в Иордании, включая визы, будет начинаться от 500 долларов США на человека. Туристам предложат на выбор экскурсионные, рекреационные и комбинированные туры.

Российские туроператоры пока ведут диалог с организаторами рейса. Пакетных предложений в России для иорданских туристов пока нет. В первую очередь, говорят в «Евразийском диалоге», рассматривается партнерство с локальными туроператорами из Краснодарского Края.

Не отказались в «Евразийском диалоге» и от организации авиасообщения с иорданским курортом Акаба на Красном море.

Но в силу климатических особенностей региона старт программы намечен на октябрь, когда там установится подходящая для отдыха комфортная температура. Напомним, ранее российские эксперты туротрасли оценивали перспективность этого рейса выше, чем у полетной программы в Амман.

/TOURBUS.RU