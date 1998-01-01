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ЦИФРА НЕДЕЛИ: За первое полугодие Москву посетили 9 млн туристов

8,3 млн туристов приехали из других регионов России, еще 700 тыс. - из-за рубежа

Москву в январе-июне 2022 года посетили 9 млн путешественников, из них 700 тыс. – иностранные туристы, сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на ее долю испытаний. До рекордов пока далеко, тем не менее, в 2021 году в Москве побывало 16,9 млн гостей – на четверть больше, чем в 2020 году.

В январе-июне нынешнего года столицу посетило 9 млн гостей, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он в личном блоге, который цитирует «Интерфакс».

Как отметил г-н Собянин, 8,3 млн туристов приехали из других регионов России, еще 700 тыс. гостей приехали из-за рубежа. При этом без ночевки в Москву приехали 3,3 млн путешественников, это на 5% больше, чем в первой половине 2021 года.

«Средний уровень загрузки отелей в первом полугодии составил 55%. Помимо россиян и жителей стран СНГ, наиболее частые постояльцы московских гостиниц – граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена», — добавил мэр.

По словам градоначальника, расходы туристов в Москве также выросли – с 344,6 до 366,1 млрд рублей. Поступления в городской бюджет в первом полугодии составили 50,2 млрд рублей, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (47,2 млрд рублей).

Г-н Собянин также напомнил о мерах поддержки туриндустрии: льготных кредитах, грантах, субсидиях и других антикризисных мерах поддержки, введенных в 2020 году.

«В этом году мы предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма. До 10 млн рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали).

В ходе первого отборочного этапа одобрено 25 заявок на 50 млн рублей. Второй этап стартовал 20 июля и продлится до 23 сентября», — рассказал он.

Мэр уточнил, что всего на гранты планируется направить 350 млн рублей.

В свою очередь РСТ сообщает сегодня, что мобильный оператор Tele2 на основе технологий Big Data зафиксировал, что турпоток в первом полугодии 2022 года вырос на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, и составил топ-5 регионов, откуда чаще всего приезжали туристы в Москву.

На первом месте оказался Санкт-Петербург. Чуть меньше путешественников едет с юга – Краснодарский край занимает второе место в рейтинге. Далее – Татарстан и Самарская область. Замыкает пятерку Саратовская область.

Туроператоры, опрошенные РСТ, также утверждают, что по сравнению с летом 2021 года спрос вырос на 50-60% и практически восстановился до уровня 2019 года.

/TOURBUS.RU