Санк-Петербург — в центре Евразии

26 и 27 июля Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и Городское туристско-информационное бюро провели роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в главных городах Казахстана — Алматы и Нур-Султане.

Техническим организатором роуд-шоу Санкт-Петербурга выступил медиахолдинг «Турбизнес».

Санкт-Петербург продолжает развитие и укрепление туристских связей в рамках B2B встреч между петербургскими профессионалами в области туризма и казахстанскими туроператорами и турагентами. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя управления туризма Алматы Марлен Маралов и директор Казахстанской туристической ассоциация Рашида Шайкенова. С момента установления связанных с пандемией ограничений это первое мероприятие в формате роуд-шоу в странах СНГ.

«Визит Санкт-Петербурга очень важное и значимое событие, такой представительной делегации в Республике давно не было. Можно уверенно прогнозировать рост турпотока из Казахстана в Северную столицу России в самое ближайшее время!», – отметил Марлен Маралов.

Основные задачи роуд-шоу – представить классические и новые туристские объекты и программы в Северную столицу турбизнесу Казахстана – были успешно выполнены. Интерес к мероприятиям превзошёл все ожидания. Воркшоп в Алматы посетило 83 турфирмы, в Нур-Султане – 75 компаний. Профессиональные посетители приняли участие в более чем двух десятках презентаций, провели сотни встреч с участниками, наладили и возобновили деловое сотрудничество.

По статистическим данным 2022 года город на Неве посетило уже более 4 тысяч гостей из Республики Казахстан. Такому потоку способствует безвизовый режим между странами. При пересечении казахстанско-российской границы граждане Казахстана только должны оформить миграционную карту с отметкой о дате въезда, которая становится документом, подтверждающим законное право на временное пребывание в России в течение 90 дней.

«Выбирая место для своего будущего путешествия, туриста всегда привлекает культурное наследие города, транспортная доступность, развитая инфраструктура и, конечно же, безопасность. Санкт-Петербург подходит под все критерии выбора и занимает лидирующее место на туристской карте. Наша основная задача – создание условий для увеличения туристских предложений, которая успешно реализовывается.

Мы будем рады каждому и сделаем все, чтобы наши гости получили незабываемые впечатления от поездки и хотели вернуться в культурную и туристскую столицу России еще много раз», – прокомментировал прошедшее мероприятие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге активно развиваются и новые направления туризма – образовательный, медицинский и промышленный, включающий посещение знаменитых фабрик и заводов города

Туристами еще не до конца раскрыто ожерелье пригородов Петербурга. Все знают Петергоф, Царское село, Павловск. А есть, например, новый, фантастический проект – «Остров фортов» в Кронштадте.

Развитие событийных проектов создает новые поводы для путешествий по Санкт-Петербургу и городам Северо-Запада России. Уникальное наследие региона, связанное с именами Александра Невского, Петра Великого и других легендарных личностей, позволяет формировать программы, благодаря которым интерес к путешествиям в город обретает новые смыслы. Одним из таких примеров служит разработанный к 350-летнему юбилею Петра Великого межрегиональный проект «Петровские города», основной маршрут которого пролегает в Санкт Петербурге и продолжается на территории Ленинградской области.

В ходе роуд-шоу казахстанские туроператоры высоко оценили туристский потенциал Петербурга, а также деловую программу и выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества для продвижения совместных проектов в сфере туризма.

«Мероприятие оправдало ожидание. Мы ждали, что российские города должны приехать и рассказать о себе. Приехал Санкт-Петербург – один из самых желанных городов для путешествия. Я познакомилась со многими турфирмами, которые будут полезны в работе. Также было познавательно послушать о близлежащих регионах: Карелия, Псков, Новгород», - отметила директор туристского агентства Sun Tour Astana Камшат Салибаева.

«Мы получили огромное удовольствие. Подобные мероприятия практически не проводились. Все на высшем уровне и с большой любовью», – высказала свою благодарность директор туристской компании DeSantour Ирина Чальцева.

Также собеседник выразил пожелания по дальнейшему улучшению логистики между Алматы и Петербургом. «Вы сегодня подарили нам свои знания, а мы поделимся ими с нашими туристами», – резюмировала представитель компании.

«Я целенаправленно хотела пойти на мероприятие, так как хочу сама посетить Санкт-Петербург. До пандемии мы отправляли к вам туристов, в частности школьные группы. Ожидаем запуск прямого авиасообщения между нашими городами», – прокомментировала мероприятие в Нур-Султане Зарина Шарипова из турфирмы The travel.

Следующая остановка роуд-шоу запланирована на 30 августа в Баку .