Зарина Догузова: Снять наличные песо с карты "Мир" в кубинских банкоматах пока что невозможно

Снятие наличных песо с банковской карты «Мир» в банкоматах Кубы пока недоступно, работа по запуску обслуживания платежной системы еще ведется, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется.

Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы «Мир», — написала она в Telegram.

Напомним, что о том, что российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир", сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на советника по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисера.

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока ее принимают только банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", — рассказал он.

О том, что Национальная система платежных карт прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.

Месяц назад было объявлено, что карты платежной системы "Мир" для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее. "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", — сообщили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы. Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.

Также в конце минувшего месяца стало известно, что Россия предлагает властям Шри-Ланки признать электронную платежную систему «Мир», чтобы увеличить приток российских туристов в страну.. «Подключение Шри-Ланки к системе денежных переводов Банка России и запуск на острове платежной системы «Мир» позволит наладить прямую финансовую связь и обмен валюты, сократить транзакционные потери, сделать стабильным процесс переводов средств. Внедрение платежной системы будет иметь опережающее влияние на туристическую отрасль», — заявил тогда атташе посольства РФ в Коломбо Алексея Целещева на бизнес-форуме в Коломбо.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее также сообщалось, что РФ прорабатывает вопрос обслуживания карт национальной платежной системы "Мир" с Египтом и Венесуэлой.

/TOURBUS.RU