Петербург подтвердил статус «креативного города ЮНЕСКО» в номинации «Гастрономия»

Под девизом «Творчество – путь к равным возможностям» с 18 по 22 июля в городе Сантус (Бразилия) прошла XIV Ежегодная конференция международной ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». Петербург, получивший статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия», принимал участие в мероприятии впервые - при этом, Северная столица стала единственным городом-участником из России, - рассказали нам в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В ходе пятидневной конференции в рамках пленарных заседаний, презентаций и групповых совещаний участники имели возможность познакомиться с другими городами – членами кластера и заинтересованными сторонами, чтобы обменяться опытом и установить контакты для дальнейшего сотрудничества.

«Представление Санкт Петербурга на Конференции не только окажет положительное влияние на уровень гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами, но также будет способствовать расширению сегмента потенциальных гостей Северной столицы, в том числе из стран БРИКС и Юго-Восточной Азии. Кроме того, участие в программе ЮНЕСКО послужит развитию направления гастрономического туризма и повышению узнаваемости Петербурга на международной арене.

Для нас важно, чтобы гастрономическая составляющая туристских предложений для гостей города становилась таким же необходимым пунктом, как и желание сходить на экскурсию или посмотреть на разведенные мосты. В Петербурге накоплен огромный опыт и потенциал для профессионального обмена в гастрономической сфере. Участвуя в Конференции, Петербург подтверждает свой статус российской столицы креативной гастрономии», - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Туристский потенциал Северной столицы представило подведомственное Комитету по развитию туризма Санкт Петербурга «Конгрессно-выставочное бюро». Делегация Санкт Петербурга провела порядка 40 деловых встреч и переговоров. Особенно продуктивно прошли переговоры с делегациями из Турции, Мексики, Бразилии, Италии, Республики Бенин, Боливии и Франции. Успешно проведены переговоры с Руфино д`Альмеида, мэром города Боикон, также входящего в «Сеть креативных городов» в номинации «Гастрономия», в ходе которых достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере развития гастрономического туризма.

Важной частью визита стали деловые встречи делегации Санкт Петербурга в Сан-Паулу.

Напомним, что правительство Санкт Петербурга ведет большую работу по продвижению специальных проектов и мероприятий, раскрывающих уникальный гастрономический потенциал Северной столицы и показывающих многообразие и привлекательность этой сферы жизни города. Так, Комитетом по внешним связям совместно с Комитетом по развитию туризма ведется проект «Петербургский завтрак».

Запущенный в 2014 году проект «Петербургская кухня» охватывает более 30 городских ресторанов.

Гастрономический туризм включен в направления «Новой культурной и туристской географии», разрабатываемой Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с представителями городской сферы гостеприимства.

Санкт Петербург вошел в «Сеть креативных городов» ЮНЕСКО осенью 2021 года и является единственным российским городом – участником в номинации «Гастрономия».

На официальном портале Visit Petersburg создан специальный тематический раздел, в котором можно найти лучшие петербургские рестораны и бары, ключевые гастрономические события, тематические автобусные и экскурсионные маршруты, такие как «История Петербургской кухни», которые знакомят жителей и гостей города с развитием гастрономии в Санкт Петербурге.

/TOURBUS,RU