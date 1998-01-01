Посол России в Турции: За полгода в Турции скончались 50 российских туристов

Около миллиона российских туристов отдохнули в Турции в первом полугодии, больший турпоток ожидается на курорты страны во второй половине года, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов (на фото).

«Туризм в нашей стране ассоциируется с Турцией, и это очень важная сфера. Сейчас, что называется, пик сезона. И мы уже можем подвести итог первого полугодия в туристической сфере. Речь идет о турпотоке в провинции Анталья и Мугла. За первые полгода Турцию посетили около миллиона российских туристов. Это хорошо, это немало», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24», который цитирует сегодня «Интерфакс».

Г-н Ерхов отметил, что в сравнении с допандемийным временем эти цифры являются продолжением определенного спада турпотока. «Ковид сыграл свою роль. Также сказалось некоторое сокращение авиасообщения и подорожание туристических услуг. Вторая половина года с точки зрения туризма у нас более плодотворная, и мы ожидаем 2,5-3 млн россиян во втором полугодии», — заключил он.

В первом полугодии на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан РФ, кроме того, среди туристов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сообщил также посол России в Турци.

«За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины – хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП.

В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Г-н Ерхов также добавил, что за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 российских граждан.

Посол также отметил, что в соцсетях и СМИ нередко появляются новости о конфликтах на курортах Турции между иностранным и российскими туристами «то ли на межнациональной, то ли на политической почве».

«Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания.

Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют», — заключил г-н Ерхов.

/TOURBUS.RU