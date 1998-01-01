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«Аэрофлот» открыл продажи авиабилетов на Пхукет

Ежедневные вылеты на Airbus A330 запланированы начиная с 30 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет с вылетом из Москвы, следует из информации в системе бронирования нацперевозчика, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», стоимость билета на первый рейс из московского аэропорта «Шереметьево» начинается от 36,7 тыс. рублей за тариф с ручной кладью и от 38,9 тыс. рублей с багажом на человека.

Согласно расписанию, вылет запланирован в 20:55 вечера 30 октября, время в пути составит чуть больше 9 часов. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300.

Интересно, что вылеты из Петербурга на Пхукет со стыковкой в Москве обойдутся дешевле примерно в два раза: стоимость путешествия начинается от 19,2 тыс. рублей с ручной кладью и от 21,6 тыс. рублей с багажом.

«Нацперевозчик продолжает увеличивать доступный для зарубежных полетов флот и расширяет маршрутную сеть. И Пхукет, помимо ряда других туристических направлений, входит в планы перевозчика на зимний сезон», - заявил ранее один из экспертов АТОРа.

При этом ранее возможность возобновления полетов в Россию рассматривали авиакомпании Thai Air Asia X (из Таиланда в Новосибирск, Красноярск и Владивосток) и Thai Airways (из Таиланда в Москву).

Но сейчас Thai Air Asia X объявил, что пока не имеет возможности выполнять рейсы в Россию. Причина связана со страхованием воздушных судов. Между тем, эксперты говорят о том, что Thai Airways все же начнет летать в Россию в зимнем сезоне.

По информации компании ПАКС, сейчас туристы, отправляющиеся на отдых в Таиланд, чаще выбирают перелет со стыковкой в Абу-Даби. Также востребованы рейсы со стыковкой в Дохе. Купить тур в Таиланд (Паттайя) с вылетом в августе у ПАКС можно за 207,5 тыс. р. на двоих с перелетом, а с вылетом в декабре за 149,5 тыс. р. на двоих. На Пхукете с ПАКС в августе можно отдохнуть за 224,6 тыс. р. с перелетом, а в декабре – 121,3 тыс. р. на двоих с перелетом.

Туристы, говорят эксперты, при этом активно бронируют туры в Таиланд, глубина продаж достигает января 2023 года.

/TOURBUS.RU