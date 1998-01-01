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Pars Air начинает рейсы из Астрахани в Иран/ Sichuan Airlines возобновит рейсы Чэнду — Санкт-Петербург/ "Белавиа" будет ежедневно летать во Внуково

Pars Air начинает рейсы из Астрахани в Иран

Иранская авиакомпания Pars Air 31 июля выполнит первый рейс в Астрахань из Решта (Иран), сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

"Ориентировочно в 19:30 самолет Pars Air, следующий рейсом Решт — Астрахань, совершит посадку в международном аэропорту Астрахань им. Кустодиева. Планируется, что рейс будет выполняться по этому маршруту один раз в неделю", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из Решта — административного центра северной иранской провинции Гилян — пассажиры смогут далее следовать самолетами иранских авиакомпаний в международный аэропорт "Мехрабад" Тегерана.

Согласно сайту Pars Air, это частная авиакомпания, основанная в 2014 году. Она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Имеет в своем авиапарке три Bombardier CRJ200 канадского производства, принадлежащих самой компании.

Sichuan Airlines возобновит рейсы Чэнду — Санкт-Петербург

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines с 27 июля возобновит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Чэнду — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по средам.

Кроме этого, авиакомпанией запланированы несколько дополнительных чартерных рейсов.

Регулярное авиасообщение между Петербургом и Чэнду было приостановлено в конце 2019 года из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Sichuan Airlines — крупная региональная авиакомпания Китая, начала полеты в 1988 году. Компания базируется в аэропорту "Шуанлю" города Чэнду. Флот компании насчитывает более 130 самолетов Airbus.

"Белавиа" будет ежедневно летать во Внуково

Рейсы белорусского национального перевозчика "Белавиа" станут ежедневными с 8 августа, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник. "Belavia запускает новые рейсы Минск — Москва (Внуково) — Минск. Сейчас улететь во Внуково и обратно можно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 8 августа рейсы станут ежедневными", — говорится в сообщении".

Как сообщалось, "Белавиа" с 15 июля возобновила прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве после десятилетнего перерыва. Рейсы выполняются три раза в неделю.

Помимо аэропорта "Внуково", белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.

/TOURBUS.RU