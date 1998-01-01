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27 июля
Египетская авиакомпания AlMasria собирается в августе начать полеты из России
В планах авиаперевозчика — рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх
По информации АТОР, египетский перевозчик AlMasria Universal Airlines готовится возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Екатеринбурга. Как указано в расписании московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота – два раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эль-Шейх с частотой 4 раза в неделю.
Из Екатеринбурга, согласно данным расписания аэропорта Кольцово, AlMasria будет летать только в Шарм-эль-Шейх с 4 августа. Частота вылетов – дважды в неделю.
Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов на эти рейсы, отмечает АТОР.
Нет пока ясности и относительно того, кто из туроператоров намерен сотрудничать с египетским перевозчиком. АТОР связался с представителями ANEX Tour, Pegas Touristik, TEZ Tour, Fun&Sun. Никто их них на данный момент не готов предметно разговаривать на тему взаимодействия с AlMasria. Попросили «не торопить события» и в компании ПАКС, которая в сезоне 2021/2022 брала блоки мест на рейсах AlMasria.
Что касается в целом расширения перевозки в Египет к высокому сезону, то здесь все эксперты единодушно назвали его необходимым. Сейчас в Шарм-эль-Шейх туристы летают из Москвы, а в Хургаду – из Москвы и регионов. Так, авиакомпания IFly, выполняет рейсы в интересах Tez Tour.Помимо IFly, из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает Red Wings в партнерстве с «Библио-Глобус».
«Мы летаем из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также из Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Уфы – в Хургаду. Спрос нас радует. Если говорить о ценах, то они находятся на приемлемом уровне. Из Москвы: 77,4 тыс. руб. на человека («все включено», отель категории 4*). Для туристов из Екатеринбурга Египет доступен по цене 79, 3 тыс. р. на человека («все включено», отель категории 4*)», – сообщила Елизавета Тимошенко, PR-директор Tez Tour.
/TOURBUS.RU
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