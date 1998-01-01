Кубинские банкоматы теперь принимают карты «Мир»

Обладатели карт «Мир» могут снимать наличные песо в банкоматах, но расплачиваться этими картами пока что нельзя

Российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир", сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока ее принимают только банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", — рассказал он.

Как отметил г-н Пельисер, эти банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах.

О том, что Национальная система платежных карт прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.

Ранее также сообщалось, что РФ прорабатывает вопрос обслуживания карт национальной платежной системы "Мир" с Египтом и Венесуэлой.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Весной из-за санкций на авиаотрасль РФ полеты на Кубу были приостановлены. Туроператоры предлагают путешествия на остров на рейсах со стыковками, но стоимость перелета "туда-обратно" теперь намного выше и достигает нескольких сотен тысяч рублей на человека, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU