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26 июля
Кубинские банкоматы теперь принимают карты «Мир»
Обладатели карт «Мир» могут снимать наличные песо в банкоматах, но расплачиваться этими картами пока что нельзя
Российские туристы получили возможность снимать на Кубе наличные в песо с карт платежной системы "Мир", сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.
"Россияне теперь могут пользоваться российской банковской картой "Мир" на Кубе. Правда, пока ее принимают только банкоматы. Сейчас решаются технические вопросы, и к концу года ею можно будет расплатиться во всех точках продажи", — рассказал он.
Как отметил г-н Пельисер, эти банкоматы расположены и в Гаване, и на курортах страны. Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на кубинских курортах.
О том, что Национальная система платежных карт прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.
Ранее также сообщалось, что РФ прорабатывает вопрос обслуживания карт национальной платежной системы "Мир" с Египтом и Венесуэлой.
Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Весной из-за санкций на авиаотрасль РФ полеты на Кубу были приостановлены. Туроператоры предлагают путешествия на остров на рейсах со стыковками, но стоимость перелета "туда-обратно" теперь намного выше и достигает нескольких сотен тысяч рублей на человека, - отмечает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
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