Ведущие парламентские партии Финляндии призывают прекратить выдавать визы россиянам

Между тем пока что соседняя страна официально не планирует прекращать визовый процесс

Ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Об этом в сообщает агентство STT. По его данным, такое предложение готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), "Истинные финны" и партия "Финляндский центр".

Глава социал-демократов Антти Линдтман считает, что "есть достаточные основания для того, чтобы правительство быстро рассмотрело вопрос о прекращении выдачи виз российским туристам". Согласно заявлению Национальной коалиционной партии, запрет на визы для россиян "не будет распространяться на медицинское лечение, на лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии, а также на посещение близких родственников".

Финляндия не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ из-за событий в Украине, заявила между тем исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

"Финляндия поддерживает общую санкционную политику Евросоюза. Но визовый вопрос следует согласовывать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Есть готовность и к другим действиям", — приводит слова г-жи Туппурайнен газета Ilta-Sanomat.

Она уточнила, что в настоящее время Финляндия не планирует предпринимать собственных мер по визовому вопросу.

Напомним, что Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.

Россия не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Заявил между тем сегодня в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами - членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", - заявил г-н Волынкин.

"Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными европейскими странами", - резюмировал он.

/TOURBUS.RU