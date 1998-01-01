Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
25 июля
Флагманский отель группы Soluxe на 340 номеров откроется в этом году в Москве

Soluxe Hotel Moscow станет одним из крупнейших конгресс-отелей премиального сегмента в России


 

Soluxe Hotel Moscow планирует стать одним из самых больших и ярких конгресс-отелей премиального сегмента в России. Открытие отеля планируется в конце 3-го квартала 2022 года.

 

Отель обладает уникальными и самыми современными возможностями по проведению мероприятий: общая площадь конференц-зоны на двух уровнях отеля составляет более 4 500 кв. м., что позволит организовывать мероприятия любого формата. Конференц-пространства состоят из 15-ти залов разных размеров и конфигураций с дневным светом, и главного бального зала в 900 кв. м. Еще одна особенность гостиницы – уникальное фойе с 11-ти метровыми потолками и стеклянной крышей, пропускающей дневной свет.

 

Выдающееся конференц-пространство – не единственная отличительная особенность нового отеля. На территории Soluxe Hotel Moscow находится самый большой аутентичный китайский парк за пределами Китая, занимающий площадь более 50 000 кв. м. В нем располагаются водоемы, прогулочные зоны, парковые беседки, а также открытые галереи. Все постройки спроектированы в лучших традициях китайской парковой и ландшафтной архитектуры.

 

В отеле 340 элегантных просторных и тихих номеров разных категорий с панорамными видами на город и парк. Средняя площадь стандартных номеров от 40 кв.м.

 

На территории отеля расположены ресторан NICCOLO, меню которого представляет собой сплетение разных кулинарных направлений Востока и Запада в современной интерпретации, элегантный лаунж-бар MAFFEO, а также премиальный фитнес-клуб World Class, являющийся одним из самых знаковых проектов сети в Москве.

 

На 20-м этаже отеля расположена клубная гостиная с роскошным камином. Из окон гостиной открывается великолепный вид на китайский парк, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню.

 

Soluxe Hotel Moscow находится в одном из самых зеленых районов города и в шаговой доступности от станции метро и станции Московского центрального кольца - Ботанический сад. С открытием новой Северо-Восточной хорды, поездка на автомобиле до международного аэропорта Шереметьево будет занимать менее 25 минут.

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 