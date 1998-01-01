Флагманский отель группы Soluxe на 340 номеров откроется в этом году в Москве

Soluxe Hotel Moscow планирует стать одним из самых больших и ярких конгресс-отелей премиального сегмента в России. Открытие отеля планируется в конце 3-го квартала 2022 года.

Отель обладает уникальными и самыми современными возможностями по проведению мероприятий: общая площадь конференц-зоны на двух уровнях отеля составляет более 4 500 кв. м., что позволит организовывать мероприятия любого формата. Конференц-пространства состоят из 15-ти залов разных размеров и конфигураций с дневным светом, и главного бального зала в 900 кв. м. Еще одна особенность гостиницы – уникальное фойе с 11-ти метровыми потолками и стеклянной крышей, пропускающей дневной свет.

Выдающееся конференц-пространство – не единственная отличительная особенность нового отеля. На территории Soluxe Hotel Moscow находится самый большой аутентичный китайский парк за пределами Китая, занимающий площадь более 50 000 кв. м. В нем располагаются водоемы, прогулочные зоны, парковые беседки, а также открытые галереи. Все постройки спроектированы в лучших традициях китайской парковой и ландшафтной архитектуры.

В отеле 340 элегантных просторных и тихих номеров разных категорий с панорамными видами на город и парк. Средняя площадь стандартных номеров от 40 кв.м.

На территории отеля расположены ресторан NICCOLO, меню которого представляет собой сплетение разных кулинарных направлений Востока и Запада в современной интерпретации, элегантный лаунж-бар MAFFEO, а также премиальный фитнес-клуб World Class, являющийся одним из самых знаковых проектов сети в Москве.

На 20-м этаже отеля расположена клубная гостиная с роскошным камином. Из окон гостиной открывается великолепный вид на китайский парк, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню.

Soluxe Hotel Moscow находится в одном из самых зеленых районов города и в шаговой доступности от станции метро и станции Московского центрального кольца - Ботанический сад. С открытием новой Северо-Восточной хорды, поездка на автомобиле до международного аэропорта Шереметьево будет занимать менее 25 минут.