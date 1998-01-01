«Аэрофлот» полетит на Сейшелы с начала октября

Авиакомпания "Аэрофлот" выставила рейсы из Москвы на Сейшелы, первый рейс на остров Маэ запланирован на 2 октября, следует из расписания на сайте нацперевозчика, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Согласно опубликованной информации, регулярные рейсы на Сейшельские острова запланированы из "Шереметьево" со 2 октября на лайнерах Airbus A330-300. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Время в пути – 9 часов 35 минут. Авиабилеты на сайте "Аэрофлота" пока не доступны для бронирования.

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Сейшелы были открыты в прошлом году. В марте авиакомпания приостановила полеты за рубеж по рекомендациям Росавиации.

В 2021 году Россия стала главным туристическим рынком для Сейшел: на острова прилетело более 31 тыс. россиян.

По оценкам туроператоров- экспертов АТОР, возобновление рейсов «Аэрофлота» на Сейшелы однозначно повысит спрос по направлению, особенно при текущем дефиците зарубежных направлений на прямой перевозке. В PAC Group ожидают, как минимум, 20%-ного роста турпотока.

Эксперты туроператоров Space Travel, TEZ Tour и «Русский Экспресс» напомнили, что сейчас россияне летят на Сейшелы на стыковочных рейсах Qatar Airways и Emirates. По наблюдению специалистов «Русского Экспресса», чаще всего это перелеты Emirates по маршруту Москва – Дубай – Маэ. В компании Space Travel туры на Сейшелы также представлены на стыковочных рейсах через ОАЭ.

В TEZ Tour добавили, что осенью появятся предложения и на перелетах Ethiopian Airlines со стыковкой в Аддис-Абебе около 4,5 часов.

«Сейшелы являются прекрасной альтернативой Мальдивам. Это страна может предложить широкий выбор возможностей отдыха: от бюджетных предложений до продуктов премиального сегмента, что позволить нашим соотечественникам разнообразить пул доступных в предстоящий зимний период направлений. Сейчас цены на недельные туры с проживанием в отеле 3* на завтраках начинаются от 125 тыс. р.на человека», – рассказали в TEZ Tour.

В «Русском Экспрессе» добавили, в среднем туры на Сейшелы от 10 до 14 ночей стоят от 2200 евро на человека, при этом примерно половина этой суммы (1000 евро) приходится на авиабилеты.

У Space Travel туры на Сейшелы с размещением в отеле 5* стартуют от 250 тыс.р. на двоих. В PAC Group средняя стоимость тура на Сейшелы - 4000-5000 евро на двоих на неделю в отеле 4*-5* с перелетом.

По мнению экспертов, которых цитирует АТОР, тарифы на прямые рейсы на Сейшелы в целом будет сопоставимы с теми, что сейчас действуют у «Аэрофлота» при перелетах на Мальдивы. Так, по прогнозам «Русского Экспресса», стоимость билетов на Сейшелы составит от 900 евро и выше за билет туда и обратно.

/TOURBUs.RU