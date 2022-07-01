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Мэр Сочи: «Ситуация очень серьезная»

В связи с разгулом стихии в городе-курорте введен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи из-за погодных условий, сообщил сегодня мэр города-города Алексей Копайгородский.

"Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило.

К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей", — написал г-н Копайгородский в телеграм-канале.

По его словам, "стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города".

Как сообщил мэр, в настоящее время формируется перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов. Мониторинговые группы обходят территории, составляют акты и консультируют, разъясняют жителям их права.

По его словам, в городе последствия стихии устраняют более 1 тыс. человек. Задействованы силы и средства ресурсоснабжающих, коммунальных предприятий, аварийно-спасательных формирований.

"Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаёмся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии", — добавил г-н Копайгородский.

По информации «Интерфакса», в минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, которые спровоцировали затопление многих улиц в Центральном и Хостинском районах. Автомобили с людьми уносило мощными потоками. Погибла женщина. Часть горожан остались без света и воды.

Как сообщаетпресс-служба администрации города, по всей территории Большого Сочи — на участке Магри — Веселое остается опасность формирования смерчей над морем.

"Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", — говорится в сообщении.

На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено.

Туроператоры между тем сообщают, что туристы не испытывают особых сложностей в связи с непогодой в Сочи, - информирует АТОР. «Пока жалоб от туристов или просьб о прерывании отдыха к нам не поступало», – говорит директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Не сетовали на непогоду и клиенты компании «Интурист». «Пока жалоб нет. В случае подтопления первых этажей вопрос с переселением решается на месте», – говорят представители туроператора.

«Мы держим руку на пульсе и готовы переселять туристов, оказывать максимально возможную помощь. Действительно, Сочи очень сильно подтопило, но на данный момент информации от наших партнеров и туристов о том, что им нужна какая-то помощь, нам не поступало.

У многих объектов города есть системы откачки воды, так как такое в Сочи происходит периодически, и город уже научился справляться с затоплениями», – рассказала заместитель директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.

«Мы рекомендуем воздержаться эти дни от поездок на автомобиле по Сочи», – добавила специалист.

Аэропорт Сочи также не испытывает значительных сложностей в связи с непогодой. На сайте городской администрации Сочи в субботу, 23 июля, предупреждали, что возможны задержки рейсов в связи с поздним прибытием воздушного судна по причине облета грозового фронта.

К настоящему моменту аэропорт работает в штатном режиме. «Нормально работаем, штатно. Адлер не относится к самым пострадавшим районам», – сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

/TOURBUS.RU