Southwind Airlines планирует начать полеты в Россию в начале августа

Как сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Уфы, «авиакомпании Southwind и Corendon Airlines открывают новые полётные программы из столицы Башкирии в Турцию, на побережье Средиземного моря.

Corendon Airlines запускает рейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолётах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.



Также в Анталью со 2 августа запускает рейсы авиакомпания Southwind. Регулярность полетов составит 6 раз в неделю на самолётах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

Таким образом, количество рейсов из Уфы в Анталью в туристическом сезоне 2022 года увеличится до 22 в неделю».

Как сообщал АТОР еще в апреле, за новым турецким авиаперевозсиком Southwind стоят бизнес-структуры, связанные с туроператором Pegas Touristik и аффилированной с ней авиакомпанией Nordwind.

Тогда же ожидалось, что «новая турецкая авиакомпании Southwind, ориентированная на путешественников из России и тоже базирующаяся в Анталье, может начать полеты в конце мая».

Между тем на днях турецкий портал Аirporthaber сообщает, что парк Southwind Airlines, базирующегося в Анталье, пополнился третьим самолетом – Airbus A321, вмещающим 221 пассажира. Таким образом, теперь флот компании состоит из двух широкофюзеляжных A330 и одного A321.

В то же время ресурс «Профию Тревел» сообщает, что «новость о начале полетов Southwind Airlines оказалась большим сюрпризом для авиационной отрасли, рассказали участники авиарынка. У перевозчика на данный момент нет разрешений на осуществление регулярных рейсов в Россию. Более того, информацией о скором начале полетов не обладают и в российском туроператоре Pegas Touristik, который, по логике, должен стать основным держателем блоков на этих бортах”.

Как сообщила генеральный директор туроператора Анна Подгорная, в данный момент Pegas Touristik не формирует туры на базе этой перевозки.

Тем не менее, есть вероятность, что «Южный ветер» все же приступит к осуществлению полетов в Россию в указанный срок, говорят источники «Профи.Тревел» в авиационной отрасли. В частности, перевозчик может выполнять полеты под флагом другой авиакомпании, которая уже летает по этому маршруту. Это будет особенно вероятно в случае увеличения квот на регулярные рейсы.

«В период с 15 мая по 31 июня Минтранс РФ согласовал 540 рейсов в Россию турецким авиакомпаниям. В период с 1 по 31 июля таких рейсов было согласовано 580, то есть на 200 рейсов больше, если считать в месячном выражении, причем региональные полетные программы оба раза согласовывались в полном объеме.

Квоты на август еще не согласованы, но если предположить, что они будут расширены аналогичным образом, то к перевозке могут быть допущены новые авиакомпании, которые начнут летать под флагами других турецких перевозчиков, например, Turkish Airlines. Такая практика является очень распространенной в авиаотрасли», — пояснил один из авиаэкспертов.

/TOURBUS.RU.