|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
25 июля
Southwind Airlines планирует начать полеты в Россию в начале августа
Эксперты обсуждают сообщение уфимского аэропорта о начале полетов нового турецкого авиаперевозчика
Как сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Уфы, «авиакомпании Southwind и Corendon Airlines открывают новые полётные программы из столицы Башкирии в Турцию, на побережье Средиземного моря.
Как сообщал АТОР еще в апреле, за новым турецким авиаперевозсиком Southwind стоят бизнес-структуры, связанные с туроператором Pegas Touristik и аффилированной с ней авиакомпанией Nordwind.
Тогда же ожидалось, что «новая турецкая авиакомпании Southwind, ориентированная на путешественников из России и тоже базирующаяся в Анталье, может начать полеты в конце мая».
Между тем на днях турецкий портал Аirporthaber сообщает, что парк Southwind Airlines, базирующегося в Анталье, пополнился третьим самолетом – Airbus A321, вмещающим 221 пассажира. Таким образом, теперь флот компании состоит из двух широкофюзеляжных A330 и одного A321.
В то же время ресурс «Профию Тревел» сообщает, что «новость о начале полетов Southwind Airlines оказалась большим сюрпризом для авиационной отрасли, рассказали участники авиарынка. У перевозчика на данный момент нет разрешений на осуществление регулярных рейсов в Россию. Более того, информацией о скором начале полетов не обладают и в российском туроператоре Pegas Touristik, который, по логике, должен стать основным держателем блоков на этих бортах”.
Как сообщила генеральный директор туроператора Анна Подгорная, в данный момент Pegas Touristik не формирует туры на базе этой перевозки.
Тем не менее, есть вероятность, что «Южный ветер» все же приступит к осуществлению полетов в Россию в указанный срок, говорят источники «Профи.Тревел» в авиационной отрасли. В частности, перевозчик может выполнять полеты под флагом другой авиакомпании, которая уже летает по этому маршруту. Это будет особенно вероятно в случае увеличения квот на регулярные рейсы.
«В период с 15 мая по 31 июня Минтранс РФ согласовал 540 рейсов в Россию турецким авиакомпаниям. В период с 1 по 31 июля таких рейсов было согласовано 580, то есть на 200 рейсов больше, если считать в месячном выражении, причем региональные полетные программы оба раза согласовывались в полном объеме.
Квоты на август еще не согласованы, но если предположить, что они будут расширены аналогичным образом, то к перевозке могут быть допущены новые авиакомпании, которые начнут летать под флагами других турецких перевозчиков, например, Turkish Airlines. Такая практика является очень распространенной в авиаотрасли», — пояснил один из авиаэкспертов.
/TOURBUS.RU.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72