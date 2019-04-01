Проект «Два города — миллион впечатлений» стал частью федеральной программы молодежного туризма

Совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт–Петербурга и Комитета по туризму Москвы теперь интегрирован в программу «Больше, чем путешествие»

Совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт–Петербурга и Комитета по туризму г.Москвы «Два города — миллион впечатлений» интегрирован в программу «Больше, чем путешествие». Теперь победители и активные участники конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» смогут в качестве поощрения отправиться по маршрутам, объединяющим две столицы, рассказали нам в Комитете по развитию туризма С-Петербурга.

В рамках программы «Больше, чем путешествие» совместный проект Петербурга и Москвы – единственный, который предлагает туры в формате одной межрегиональной поездки. Около 200 конкурсантов уже выбрали в качестве награды маршрут «Два города — миллион впечатлений».

«Программа «Больше, чем путешествие» является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она получила высокую оценку участников туристской отрасли всех регионов России. Очень радует, что проект «Два города – миллион впечатлений» стал частью масштабной общероссийской программы. Петербург, город классический и современный, традиционно привлекает молодежь и является центром для развития талантов и лучших качеств молодых людей.

Совместные с Москвой комплексные программы подарят юным путешественникам еще больше впечатлений и откроют еще больше возможностей получить новые компетенции и навыки», - рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Главным критерием формирования туристских маршрутов для участников является то, что они должны не только увидеть что-то новое в регионе, но и успешно проявить себя - раскрыть свои таланты и расширить знания. Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристского блока, включающего в себя экскурсии по знаковым местам, и общественно полезной программы - социальных, волонтерских, экологических акций.

Отметим, что с момента запуска программы «Больше, чем путешествие» ее участники назвали Петербург самым популярным направлением. В Северной столице ребята посещают Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Храм «Спас на Крови», Эрмитаж, музей Фаберже, Петергоф и Кронштадт, принимают участие в образовательных квестах, мастер-классах, программах по благоустройству и проектированию общественных пространств, встречаются с местными экспертными и профессиональными сообществами.

В рамках проекта «Два города-миллион впечатлений» запланирована реализация образовательной программы «Два города - миллион открытий», которая будет включать короткие и длинные варианты разных мастер-классов в двух столицах.

«Два города — миллион впечатлений» — совместный проект Санкт Петербурга и Москвы, запущенный весной 2021 года. Его основная цель — позиционирование двух мегаполисов как единой мегадестинации, демонстрация их туристского многообразия и стимулирование туристов к повторным визитам. Путешественникам предлагаются туры и маршруты для самостоятельных поездок продолжительностью до 5-6 дней. Все предложения, а также актуальный событийный календарь двух столиц размещены на специальном лендинге #МОСКВАПЕТЕРБУРГ и на городском туристском портале Visit Petersburg.

Проект был отмечен российским и международным экспертным сообществом, став победителем World Travel Awards 2021 в специальной номинации «За продвижение внутреннего туризма».

/TOURBUS.RU