Новости «Интурист» и TEZ Tour продлили свои программы в Венесуэлу до конца апреля Туроператоры сохранят блоки мест на рейсах авиакомпании Сonviasa на остров Маргарита

Туроператоры «Интурист» и TEZ Tour, которые предлагают туры на венесуэльский остров Маргарита на блочной перевозке на крыльях авиакомпании Сonviasa, продлили свои полетные программы до конца апреля 2023 года, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. По информации пресс-службы «Интуриста», решение о продлении полетной программы с гарантированным блоком мест на рейсах национального авиаперевозчика Венесуэлы (один раз в 14 дней) из Москвы принято в связи с активным спросом. Туроператор уже реализовал все блоки мест на август, сейчас в продаже заезды с отправлением в сентябре и позже. «Спрос на направлении высокий, места на ближайшие даты вылета уже закрыты. В продаже уже появились туры из Москвы на остров Маргарита с заездами до 11 декабря включительно, в ближайшее время появятся туры с отправлением до 30 апреля 2023 года», – добавили в «Интуристе». В скором времени опубликует туры в Венесуэлу с заездами до 30 апреля и туроператор TEZ Tour, сообщили в этой компании. По информции АТОР, в ассортименте туроператора «Интурист» представлено более 20 отелей острова Маргарита в категории от 3* до 5* с различной концепцией питания – от завтраков до «все включено». Отдых в Венесуэле сейчас доступен по цене пляжной Турции: тур на двоих на 13 ночей с проживанием в отеле 3* на завтраках обойдется около 189 тыс.р. В TEZ Tour напомнили, что Венесуэла пополнила ассортиментную линейку компании в конце 2021 года и на данный момент входит в ТОП-5 наиболее востребованных направлений, являясь неплохой альтернативой другим странам Карибского бассейна, которые сейчас лишены прямой перевозки из России. Туристам предлагаются варианты отдыха с проживанием весь период в одном отеле на архипелаге Лос-Рокес, островах Маргарита или Коче, а также комбинированные предложения с поочередным размещением в разных отелях. Кроме этого, клиентам компании доступны индивидуальные туры с размещением на Маргарите и пятидневным отдыхом на территории знаменитого национального парка Канайма. Как мы сообщали ранее, сейчас авиакомпания Conviasa летает из Москвы на остров Маргарита с технической дозаправкой в Тегеране. В Каракасе пассажиров ждет короткая стыковка и внутренний перелет на о. Маргарита. Время в пути – около 20 часов в одну сторону. Туроператоры при этом подчеркивают, что техническая посадка в Тегеране проходит ночью и практически незаметна для пассажиров, которые остаются на борту самолета. /TOURBUS.RU



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