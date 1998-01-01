«Аэрофлот» планирует с октября ежедневно летать на Пхукет

Как сообщает сегодня АТОР, в зимнем расписании «Аэрофлота» появились прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет на Airbus A330. Согласно информации на сайте нацперевозчика, уже в конце октября российские туристы смогут вновь летать прямыми рейсами из России в королевство.

При этом пока нет ни официальных заявлений от авиакомпании, ни возможности купить билеты.

Между тем, авиаэксперты подтверждают планы «Аэрофлота» и считают их воплощение реальным. «Нацперевозчик продолжает увеличивать доступный для зарубежных полетов флот и расширяет маршрутную сеть. И да, Пхукет, помимо ряда других туристических направлений, входит в планы перевозчика на зимний сезон», - заявил один из экспертов АТОРа.

Представители туроператорских компаний, опрошенные АТОРом, в свою очередь, также отметили, что слышали о планах «Аэрофлота» восстановить рейсы на Пхукет, однако пока относятся к ним с осторожностью.

«Да, «Аэрофлот» заявил о своем решении еще месяц назад. Но чтобы планы стали реальностью, российскому перевозчику нужны гарантии на уровне правительства Таиланда. Но пока соответствующих подтверждений с таиландской стороны нет», - рассказал эксперт туррынка.

«Давайте дождемся конкретики. Теоретически «Аэрофлот» в зимнем сезоне может задействовать флот на популярных пляжных направлениях, в том числе и на Таиланде. Но я бы не стал торопить события. Для начала нужно увидеть билеты в системе бронирования «Аэрофлота». Пока их нет», - отметил Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд.

При этом планы таиландских авиакомпаний летать в Россию тоже пока не реализуются.

Так ранее возможность возобновления полетов в Россию рассматривали авиакомпании Thai Air Asia X (из Таиланда в Новосибирск, Красноярск и Владивосток) и Thai Airways (из Таиланда в Москву).

Но сейчас Thai Air Asia X объявил, что пока не имеет возможности выполнять рейсы в Россию. Причина связана со страхованием воздушных судов. Между тем, эксперты говорят о том, что Thai Airways все же начнет летать в Россию в зимнем сезоне.

По информации компании ПАКС, сейчас туристы, отправляющиеся на отдых в Таиланд, чаще выбирают перелет со стыковкой в Абу-Даби. Также востребованы рейсы со стыковкой в Дохе. Купить тур в Таиланд (Паттайя) с вылетом в августе у ПАКС можно за 207,5 тыс. р. на двоих с перелетом, а с вылетом в декабре за 149,5 тыс. р. на двоих. На Пхукете с ПАКС в августе можно отдохнуть за 224,6 тыс. р. с перелетом, а в декабре – 121,3 тыс. р. на двоих с перелетом.

Туристы, говорят эксперты, при этом активно бронируют туры в Таиланд, глубина продаж достигает января 2023 года.

/TOURBUS.RU