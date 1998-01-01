Необычный Иркутск: Иерусалимская гора, музей на свалке и «колчаковская» камера

В рамках финала одного из четырех направлений конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Иркутске, журналистов профильных СМИ познакомили с городом на Ангаре и провели по необычным маршрутам, - сообщает наш специальный корреспондент

Благодаря своим уникальным природным богатствам, - прежде всего, озеру Байкал, занесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО - Иркутская область входит в первую десятку регионов-лидеров по приему туристов в России. Богат регион и культурно-историческим потенциалом: здесь действует около 60 музеев, посвященных, в том числе, различным периодам русского заселения Восточной Сибири.

Знакомство с городом обычно начинается с Нижней набережной Ангары, на которую в XVII веке пришвартовывались лодки и корабли, и Московских триумфальных ворот, возведенных в 1811 году и восстановленных в 2011- м, к 350-летию города.

Затем туристы, как правило, отправляются в одно из самых популярных и модных мест Иркутска - в 130-тый квартал. Опять же, к юбилею города, администрация приняла решение создать здесь зону исторической застройки. В итоге трудов, квартал, который начал застраиваться еще в XVII веке, превратился в показательную улицу с несколько десятками отреставрированных архитектурных памятников, мощенными пешеходными дорожками и многочисленными кафешками и ресторанами.

Буквально напротив – находится уникальное место – Иерусалимская гора. Когда-то здесь располагалось одно из старейших и наиболее крупных кладбищ Иркутска – Иерусалимское. Место под него выделили в октябре 1772 года после указа Екатерины II, который запрещал хоронить людей при церквях, чтобы избежать эпидемий. Затем здесь был разбит увеселительный парк с аттракционами, а ныне – ведется работа по сохранению утерянного наследия.

Нельзя приехать в Иркутск и не окунуться в историю декабристов. Все дороги обязательно приведут в историко-мемориальный музей декабристов Дом Волконского и Усадьбу Трубецких. Здесь можно увидеть подлинные предметы интерьера и личные вещи дворянских семей, - например, пирамидальное фортепиано на котором играла Мария Волконская. А также узнать о секрете дома Трубецких, - тайном подземном ходе, ведущем к усадьбе Волконского, который, к слову, - не найден до сих пор.

Пытливый турист дойдет и до знаменитого «Кружевного дома» или Дома Европы, - усадьбы Шастиных, построенной еще в конце позапрошлого века в стиле русского барокко. На территории расположено сразу два музея: «Дом городского быта» и «Музей чая», где можно узнать много подробностей жизни иркутян. Так, официальной датой появления чая в Иркутске можно считать 1684 г., когда к стенам острога подошел из Северной Монголии торговый караван. На 17 верблюдах были доставлены чай, табак и китайские ткани. Крестьяне обычно пользовались наиболее дешевым сортом чая – кирпичным, вывозимым из Китая.

По описаниям очевидцев, сибиряки так привыкали к нему, что «он делался для них необходимым» Современники сетовали, что, попав в гости, к сибиряку «без 6 - 8 чашек чаю не выйдешь». А особые любители пили чай «с полотенцем», вешая его на шею для утирания пота.

Пожалуй, одним из самых необычных музеев Иркутска можно назвать музей «На свалке», а точнее Музей полигона твердых бытовых отходов. Это один из не многих в мире музеев, который находится на реальной свалке и ставший туристической визитной карточкой города. Помимо художественной составляющей, локация представляет большой интерес как яркий экологический проект по сохранению окружающей среды и повторного использования бытовых отходов.

По словам идейного вдохновителя, начальника Иркутского полигона ТБО — Александра Расторгуева, - история объекта началась с того, что в 2015 году сотрудники полигона решили построить ворота в виде острога при въезде на свалку. Идея переросла в проект и вскоре коллекция музея стала пополняться «свалочными» экспонатами, со временем формируя настоящие полноценные экспозиции.

Ныне здесь часто проходят сьемки художественных фильмов, проводятся бои реконструкторов (на фото).

Не менее необычен Музей истории Иркутского тюремного замка, действующий в СИЗО-1 по Иркутской области с 2006 года. Экспозиция, посвященная истории тюремных наказаний, занимает три ранее действовавшие камеры и коридор. Плавно переходя от пыток при Иване Грозном, посетитель попадает в самую «главную» камеру, в которой держался самый знаменитый узник замка – адмирал А.В. Колчак.

Надо добавить, что данный музей вошел в число лучших экспозиций по истории уголовно-исполнительной системы России.

По словам министра по молодёжной политике Иркутской области Маргариты Цыгановой на территории региона сформировалась туристская инфраструктура, культура обслуживания, кадры, экскурсионные и туристские маршруты. «Через нашу территорию проходят международные и межрегиональные туристические маршруты, а точки притяжения туристов ежегодно пополняются новыми объектами показа», - заключила она.

/TOURBUS.RU