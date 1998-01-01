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Северная столица активно развивает промышленный туризм

В Петербурге проходит серия знакомств туроператоров с наиболее интересными участниками проекта «Развитие промышленного туризма»

Как выглядит процесс горячей прокатки стали и как производятся трубы для нефтяной и газовой промышленности, теперь можно увидеть в Петербурге на новых экскурсиях, рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.



Подведомственное Комитету по развитию туризма Городское туристско-информационно бюро в рамках программы «Развитие промышленного туризма» проводит сейчас серию знакомств туроператоров с наиболее интересными предприятиями города - участниками проекта. Новые познавательные экскурсии на заводе «Северсталь» и Ижорском трубном заводе представители туристских компаний смогли оценить 19 июля.

Основная цель экскурсий – развитие в Петербурге маршрутов, которые могут быть интересны тем, кто хочет испытать «эффект погружения» в промышленную тему, увидеть уникальные технологии, познакомиться с талантливыми и увлеченными сотрудниками предприятий и даже своими руками принять участие в производственном процессе.

Объекты промышленного туризма включаются в направления «Новой культурной и туристской географии», разрабатываемые Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с туристским сообществом, и уже стали одними их самых востребованных у тех, кто желает получать знания и впечатления из первоисточника - на действующих производствах.

Так, в ходе экскурсий на двух предприятиях, расположенных в Колпино, туроператоры смогли настроиться на «металлургическую волну», осмотреть внушительные «экспонаты»: оборудование, которое используется в производстве стали и труб, и другие агрегаты. Участники увидели процесс закалки стали, посмотрели цеха, а также непосредственно понаблюдали за работой специалистов.

Перед началом экскурсий прошел инструктаж по безопасности, всем экскурсантам была выдана защитная одежда.

Напомним, что Петербург является одним из 30 пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Это направление в настоящее время активно развивается: все больше городских предприятий открывает свои двери для проведения экскурсий, что не только способствует расширению туристского потенциала Петербурга и привлечению дополнительного потока гостей, но и помогает жителям города ближе познакомиться с работой известных производств.

На сегодняшний день развитие промышленного туризма поддержали уже более 30 предприятий Петербурга.

С 1 марта 2022 года на базе Городского туристско-информационного бюро Санкт Петербурга открылась образовательная программа запущенного Агентством стратегических инициатив «Всероссийского Акселератора промышленного туризма», к которой присоединились новые петербургские компании, в том числе производственное предприятие «Северсталь».

По итогам Акселератора, подведенным в апреле 2022 года в Калужской области, Санкт Петербург был награжден дипломом победителя в номинации «Промбизнес» как лучший регион для интеграции промышленного и делового туризма.

«В ходе экскурсии мы не только увидели производство своими глазами, но и смогли узнать о компании, о том, как она забоится о своих сотрудниках, какие бонусы им предоставляет. Такая программа, безусловно, будет интересна школьникам и абитуриентам, которые видят свое будущее в этой отрасли», – отметила представитель туркомпании Софья Шейнина.

«Очень здорово, что в нашем городе есть такие заводы, что это можно показывать людям», – добавила представитель турфирмы Мария Осипова.

/TOURBUS