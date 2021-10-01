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Qanot Sharq Airlines связала Петербург с Самаркандом/ Аэропорт Владивостока в этом году планирует возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей/ Пилоты авиакомпании SAS завершили двухнедельную забастовку

Qanot Sharq Airlines связала Петербург с Самаркандом

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq Airlines с 21 июля запустила регулярный рейс из Самарканда в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам на самолетах A320 вместимостью 174 пассажира.

Ранее Qanot Sharq запустила прямые рейсы в Петербург из Бухары.

Рейсы в Самарканд и Бухару из "Пулково" выполняет также авиакомпания Uzbekistan Airways Qanot Sharq — первая частная авиакомпания Узбекистана. Ранее специализировалась на грузовых перевозках, с 2021 года начала работать как пассажирская, следует из открытых данных.

Аэропорт Владивостока в этом году планирует возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей

Аэропорт Владивостока до конца 2022 года рассчитывает возобновить авиасообщение с Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей, сообщил гендиректор АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) Андрей Виниченко журналистам.

"Мы прорабатываем открытие таких международных направлений как Вьетнам, Китай, а также перезапуск рейсов в Сеул. Давать точные сроки запуска международных рейсов пока рано, так как здесь не все зависит от нас. Надеемся, что в этом году полеты за границу из аэропорта Владивостока возобновятся", — сказал гендиректор.

По его словам, также ведутся переговоры о возобновлении полетов в Таиланд. В настоящее время международные рейсы из аэропорта Владивосток выполняются только в Узбекистан. Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-июне 2022 года обслужил 834 тыс. пассажиров, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Внутренний пассажиропоток составил 808 тыс. пассажиров, на международных направлениях обслужено 26 тыс. человек.

Пилоты авиакомпании SAS завершили двухнедельную забастовку

Пилоты скандинавской авиакомпании SAS в Швеции, Норвегии и Дании прекратили забастовку, длившуюся 15 дней, достигнув соглашения с руководством компании.

В сообщении авиаперевозчика говорится, что забастовка привела к отмене около половины запланированных рейсов и затрагивала несколько тысяч пассажиров в день, - сообщает «Интерфакс».

Стороны заключили соглашение на следующие пять с половиной лет, гарантирующее как сокращение расходов, так и стабильные рабочие места для пилотов.

Около 1 тыс. пилотов авиакомпании начали бастовать 4 июля после того, как переговоры между SAS и соответствующими профсоюзами по вопросу оплаты и условий труда завершились неудачей.

Забастовка привела к отмене более 3,7 тыс. рейсов, затронула свыше 380 тыс. пассажиров и обходилась компании в 100-130 млн шведских крон ($9,5-12,2 млн) в день.

SAS, столкнувшаяся с растущим долгом и дефицитом денежных средств, ранее в этом году объявила о запуске всеобъемлющего плана реструктуризации бизнеса. Ранее в июле авиаперевозчик подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротстве США. Данная процедура поможет SAS получить юридическую защиту для безопасного проведения реструктуризации.

/TOURBUS.RU