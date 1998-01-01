Эксперты: С открытием сухопутных границ поездки в Европу стали дешевле

При этом цены на авиабилеты из России за рубеж пока что не снизились

Открытие сухопутной границы удешевило для россиян поездки в Европу, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, которого цитирует «Интерфакс».

"С открытием сухопутной границы РФ появились альтернативные трансмодальные перевозки: автобус плюс самолет, автомобиль плюс самолет. Из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе лоукостеры. Несмотря на более сложный путь прохождения границы, спрос на такие путешествия есть", — рассказал эксперт.

По его словам, правило первого въезда в рамках оформленных шенгенских виз сейчас работает весьма условно, поэтому туристы спокойно планируют поездку в Италию, Францию или Испанию с вылетом из Финляндии или Литвы. "Часть туристов делает так: доезжает до границы, переходит ее пешком и далее добирается другим транспортом", — пояснил эксперт.

Г-н Горин добавил, что, несмотря на появление альтернативного маршрута в Европу цены на авиабилеты из России не снизились.

"Открытие сухопутных границ не снизило цены, потому что транзитные рейсы через Армению, Турцию, Сербию, ОАЭ востребованы также, как и прежде.

Здесь важно сопоставлять не только цены, но и время. Транзитные перевозки через Ближний Восток – это от 8 до 24 часов в полете вместе со стыковками. Кроме того, эти страны куда удобнее для путешествий, например, в Юго-Восточную Азию", — пояснил г-н Горин.

О высоком спросе на путешествия в Европу разными видами транспорта рассказали и в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales. "Мы наблюдаем повышенное количество поисков из Финляндии и Эстонии: скорее всего, это связано именно с возможностью выезда без основания по суше", — отметили в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию – на 98%, в Португалию – на 114%, в Италию – на 116%. В лидерах Франция – поиски билетов туда выросли на 121%.

Из Финляндии российские туристы также чаще всего рассматривают перелеты во Францию – рост составил 173%. Также востребованы Нидерланды и Испания (плюс 146%), Португалия (плюс 156%), Греция (160%), Италия (плюс 165%), Кипр (плюс 167%).

Напомним, что ранее мы сообщали, что международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин (Эстония) и Хельсинки (Финляндия) на фоне снятия коронавирусных ограничений.

Так, по данным компании Lux Express, с 4 по 18 июля продажи билетов на линиях из Петербурга выросли на 37% по отношению к предыдущим двум неделям.

В пресс-службе перевозчика Ecolines также сообщили, что в июле свободных мест на автобусы почти не осталось. Там отметили, что на 10 ней вперед билетов на автобус нет в наличии. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы.

/TOURBUS.RU