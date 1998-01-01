Новости АТОР: Туроператоры могут получить компенсации не только за чартерные, но и регулярные рейсы Нововведение может заработать уже в сентябре

Вслед за программой субсидирования чартерных рейсов по России, туроператоры могут получить возможность компенсации также за блоки мест на внутренних рейсах российских компаний, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров. Эксперты полагают, что нововведение может заработать уже в сентябре. Кроме того, планируется, что программа субсидирования чартерных рейсов и блоков мест будет продлена на осенне-зимний сезон. Эту информацию подтвердили АТОРу три источника на туристическом рынке. «Мы находимся в постоянном диалоге и с рынком, и с экспертным сообществом и готовы донастраивать программу там, где это необходимо. Например, сейчас прорабатываем с коллегами из Минтранса и туроператорами возможность расширения программы на блок-места в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов. Это особенно актуально в текущих условиях», – сказали в пресс-службе Ростуризма. Представители бизнеса признают, что основной проблемой рынка может стать загрузка рейсов в межсезонье. И именно такие действия – субсидирование блоков мест и продление программы субсидирование в принципе – будет способствовать привлечению дополнительных пассажиров в низкий сезон. Предполагается также расширение географии программы: в новой редакции документа будут изменены лимиты по регионам, куда можно получать субсидии на чартеры и блоки, рейсы смогут выполняться более чем по 70 направлениям. Также действие программы будет расширено на межрегиональные рейсы. Чтобы исключить ситуацию, когда авиакомпании и туроператоры столкнутся с проблемой двойного субсидирования, которое невозможно, экспертами также предлагается внедрение специальных фиксированных туроператорских тарифов на рейсы, которые уже дотируются государством по одной из программ. Кроме того, поддержку туротрасли окажет и планируемое смягчение условий взаимодействия с перевозчиками в части времени, отведенного на выкуп билетов. Представители туроператорского бизнеса говорят, что такое решение безусловно поддержит отрасль, даст возможность сделать более доступными путешествия по России. «Субсидирование чартеров позволило снизить стоимость поездки в 1,5–2 раза, эта мера поможет сделать доступными путешествия в регионы, куда чартеры не поставишь из-за ограниченности номерного фонда, или регион не столь широко известен», – говорят представители туроператора Fun&Sun. В «Интуристе» обращают внимание на значительную роль регулятора в нормализации рыночной ситуации на фоне кризиса. «В Ростуризме очень чутко реагируют на ситуацию на рынке и учитывают комментарии и инициативы туроператоров, работающих с чартерами по России. Мы находимся на связи с Ростуризмом и уверены, что результатом нововведения станет кратное увеличение чартерных и блочных программ по России», – отмечает представитель компании. Подтверждением совместных планов авиационного и туристического рынка также служат договоренности, достигнутые в ходе совещания с участием представителей ведущих российских авиакомпаний, которое провел 19 июля заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин, - отметили также в АТОР. В этом совещании приняла участие начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Нина Новикова. Представитель Ростуризма обратила внимание авиакомпаний на программу туристического кешбэка, которая имеет широкую сеть направлений по всем регионам России, заместитель руководителя Росавиации рекомендовал авиакомпаниям при планировании зимнего расписания учитывать программу туристического кешбэка, которая может предоставить дополнительные возможности для расширения географии полетов в зимнем сезоне. Специалисты рынка подчеркивают, что по предварительным оценкам сейчас от 35% до 90% пассажиров на внутрироссийских рейсах, в зависимости от направления – это именно туристы, которые летят не по работе, не к родственникам и друзьям, а отдыхать. Сегодня на программу субсидирования чартерных рейсов выделено 1,2 млрд рублей. Пока предполагается, что все новые субсидии будут предоставляться в рамках этой суммы, которая еще не выбрана. Однако в будущем, с учетом снятия лимитов по срокам, направлениям и необходимости выкупать весь рейс целиком, а также количеству выполненных рейсов, с ростом популярности у туроператоров и новых дотаций на железнодорожную перевозку, программа субсидирования чартеров по России и блоков мест для туроператоров может потребовать дофинансирования, считают знакомые с ситуацией источники. /TOURBUS.RU

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