РЖД начинает первый «железнодорожный круиз» «Культурный Петербург»

В путешествии по маршруту «Москва - Санкт-Петербург - Новый Петергоф - Павловск - Москва» туристы проведут четыре дня

19 июля на Балтийский вокзал прибыл первый туристский рейс на круговом поезде «Культурный Петербург». Железнодорожный круиз в формате путешествия-экскурсии из Москвы в Петербург стал новинкой, разработанной для россиян в этом сезоне. Его главная особенность — длительность остановок, за время которых туристы увидят наиболее красивые исторические места и музейные комплексы Северной столицы, - рассказали нам в пресс-службе петербургского Комитета по развитию туризма.

В торжественной встрече пассажиров первого рейса «Культурный Петербург» приняли участие председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

«Железнодорожные путешествия набирают популярность во всем мире, и эта тенденция безусловно заметна у нас на внутреннем туристском рынке. Очень важно, что до 80 % туристов, которые выбирают железнодорожные путешествия в современном комфортном поезде, возвращаются к железнодорожным круизам, то есть становятся постоянными клиентами. Запускаемый сегодня проект добавляет в туристскую палитру Петербурга новые возможности приезжать сюда.

Этот маршрут не только пополняет карту «Новой культурной и туристкой географии Петербурга», но и дает новое прочтение известных достопримечательностей. Через поездки по царским резиденциям в рамках одного путешествия Северная столица раскрывает свою историческую составляющую. Добавляется возможность увидеть «бриллианты»-пригороды, которые вдохновляют посещать Петербург снова и снова.

Несомненно, развитие таких интересных туристских проектов способствует повышению удовлетворенности гостей.

Если в прошлом году этот показатель у туристов Петербурга составил 86%, то в первом полугодии этого года удовлетворенность гостей достигает 92% - туристы оценивают сервис, транспорт, инфраструктуру гостеприимства Петербурга очень высоко», - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Он также подчеркнул, что в маршрутах большого «Серебряного ожерелья России» Санкт Петербург выполняет свою задачу национального туристского хаба на Северо-Западе страны. Бесконечный конструктор путешествий из Санкт Петербурга по маршрутам «Серебряного ожерелья» без совместного развития железнодорожных проектов был бы невозможен.

Сотрудничество развивается очень динамично в рамках соглашения о взаимодействии, подписанного в прошлом году между Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Октябрьской железной дорогой.

В путешествии по маршруту «Москва - Санкт Петербург - Новый Петергоф - Санкт Петербург - Павловск - Москва» путешественники проведут в пути четыре дня и три ночи.

Участники тура посетят Музей железных дорог России в Санкт Петербурге, прогуляются по паркам, совершат вояж по Неве и смогут полюбоваться на развод мостов. Также в городе запланирована экскурсия по Витебскому вокзалу.

Уникальной частью программы является дорога в Петергоф, куда состав проследует на паровозной тяге – ретропаровозе (на фото). Также туристы посетят Павловск и музей-заповедник «Царское село».

Тур «Культурный Петербург», разработанный холдингом «РЖД», пассажиры совершают в новых двухэтажных спальных вагонах купе и СВ – с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками.

/TOURBUS.RU