На берегу Байкала предложили создать туристический кластер

В рамках направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства» были представлены кейсы по модернизации прибайкальской территории поселка Листвянка Иркутской области, - сообщает наш специальный корреспондент.

По итогам конкурсных испытаний победителями направления стали 20 участников из 16 регионов страны. 11 участников финала стали обладателями грантов Росмолодежи. 10 участников стали победителями по решению регионального кейса по развитию одной из прибайкальских территорий – поселка Листвянка Иркутской области.

А вот супер-победителем стала представительница Московской области: Некрасова Татьяна, - она вошла в состав команды-победителя по решению кейса, а также получила грант Росмолодежи.

Главной целью победившего проекта «Листвянка – сердце Байкала» стало создание туристических кластеров в целях повышения туристической привлекательности и конкурентоспособности поселка на российском и международном рынке к 2035 году.

Рамочная концепция развития территории предполагает создание автокластера, то есть организации перехватывающей парковки, мест отдыха, общественных туалетов и т.п., а также туристического кластера с разработкой концепции пешего поселка, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями, организацией единого информационного центра по принципу «одного окна», создания интерактивного музея «Байкал» и этно-музея в самом поселке Листвянка.

Победители проекта уверены, что создание таких туристических кластеров по всей Иркутской области повысят туристическую привлекательность региона, что поспособствует значительному увеличению турпотока к 2035 году.

«Профессионализм, который продемонстрировали ребята, показал, что наша отрасль в надежных руках и за будущее туризма можно не беспокоиться», – отметила директор по работе с органами государственной власти туроператора АЛЕАН, советник президента РCT Юлия Скоромолова.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено Агентством по туризму Иркутской области



