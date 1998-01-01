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Авиакомпания iFly полетит из Петербурга в Сочи и Хургаду

Рейсы из Северной столицы в Сочи начались вчера, в Хургаду возобновятся с 23 июля

Авиакомпания iFly в июле возобновляет рейсы из Петербурга в Сочи и Хургаду, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"19 июля из аэропорта "Пулково" авиакомпания iFly запускает прямые рейсы в Хургаду. Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней", — говорится в сообщении.

Регулярные рейсы в Сочи из Петербурга iFly запустит с 23 июля. Перевозчик будет выполнять полеты два раза в неделю: по вторникам и субботам. На маршруте в Сочи авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда Airbus А330, вмещающие до 378 пассажиров.

Авиакомпания планирует выполнять прямые рейсы между Петербургом и Сочи до конца сентября 2022 года, уточняет пресс-служба.

Как сообщили в пресс-службе ВВСС, полеты в Сочи авиакомпанией iFly были приостановлены в 2016 году, в Хургаду — в 2015 году.

Ранее мы сообщали, что I Fly такжеприступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Сочи-Владивосток-Сочи и Сочи-Хабаровск-Сочи. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах A330-300 вместимостью 378 пассажиров два раза в неделю.

Первый регулярный рейс из Сочи во Владивосток отправился в понедельник, 18 июля. Рейсы во Владивосток будут выполняться по понедельникам и средам, обратно — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 8 часов 35 минут. Из Сочи в Хабаровск рейсы будут отправляться по воскресеньям и вторникам, обратно — по понедельникам и средам. Время в пути — 8 часов 30 минут. Первый рейс также состоялся 18 июля. Авиакомпания I Fly Airlines, как сообщается на ее сайте, ранее выполняла внутрироссийские и международные чартерные авиарейсы по наиболее популярным туристическим направлениям: Китай, Турция, Испания, Таиланд, Италия. Базируется в аэропорту "Внуково". В эксплуатации находятся самолеты A330-200/300.

/TPORBUS.RU