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20 июля
АТОР: Консульство Италии - самое «лояльное» к нашим туристам
Срок оформления итальянской визы сейчас — около трех недель
Консульство Италии среди других дипмиссий наиболее лояльно относится к российским туристам, желающим оформить шенгенские визы, сообщает Ассоциация туроператоров России .
"По оценкам туроператоров, наиболее лояльным к россиянам в визовых вопросах можно назвать консульство Италии. Срок оформления виз здесь – порядка трех недель.
Если документы на визу оформляются для приобретенной в компании поездки, туристам оказывают визовую поддержку за дополнительную плату – $75-100", — отметили в ассоциации.
По данным АТОР, Франция и Испания оформляют визы чуть быстрее. Но в целом туроператоры советуют туристам подавать документы на визы не ранее, чем за два-три, а то и шесть месяцев до поездки, так как из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться.
Кроме того, консульства полностью прекратили оформлять визы в срочном порядке.
"Так как подавать документы на шенгенскую визу можно за 6 месяцев до начала поездки, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год, есть возможность успеть в срок", — подчеркивают в АТОР.
Как сообщалось ранее, запись на оформление виз в консульства большинства европейских стран сейчас недоступна до конца лета из-за нехватки сотрудников консульств и повышения спроса у россиян после отмены пандемийных ограничений в Европе.
Так, места для записи на подачу визовых заявлений в Финляндию закончились в Петербурге до сентября, сообщает сегодня генеральное консульство Финляндии в Северной столице.
"Количество дат для подачи заявлений в Визовом центре Финляндии ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией. Отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными", — сообщается на странице генконсульства во "ВКонтакте".
Напомним, что 15 июля вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с котором были отменены коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ.
/TOURBUS.RU
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