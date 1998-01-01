Правила допуска авиакомпаний к выполнению рейсов за рубеж изменились

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ внесла изменения в правила допуска авиакомпаний к выполнению рейсов за рубеж, действующие в период ограничения международного авиасообщения, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Новым критерием при принятии решения о выдаче допуска будет объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии, сообщила Росавиация.

«Мера направлена на выполнение поручения президента о перевозке в 2022 году не менее 100 млн пассажиров», пояснили в ведомстве.

Временные правила допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов были утверждены в конце марта, после введения санкций. По этим правилам комиссия может принимать решение о временной передаче допусков от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях.

Временный допуск выдается на три месяца с возможностью автоматического продления. При невыполнении полетов в течение трех недель с даты получения допуск аннулируется и может быть передан другим авиакомпаниям.

По новым правилам, введенным в марте, при выдаче разрешения учитываются следующие критерии: общее число самолетов в парке, в том числе зарегистрированных в РФ и находящихся в собственности российских компаний, регулярность полетов в январе 2022 г., декабре и ноябре 2021 г., число эксплуатируемых внутренних маршрутов.

Также учитывается число предостережений и предписаний по не устраненным нарушениям требований безопасности полетов и транспортной безопасности.

Напомним, что согласно выдаче в июне Росавицией очередных допусков на на международные рейсы, «Аэрофлоту» разрешили увеличить количество рейсов до 28 в неделю (был 21 рейс в неделю) на маршруте Москва – Анталья (Турция).

Также авиакомпания Red Wings сможет увеличить в два раза свой объем перевозки из Екатеринбурга в Стамбул (с 2 до 4 в неделю) и из Жуковского в Стамбул (с 7 до 14 рейсов в неделю). Кроме того, у Red Wings появились допуски на рейсы в Стамбул из Челябинска, Самары, Владикавказа и Уфы, а также в Анталью из Владикавказа. (ранее эти маршруты были закреплены за Nordwind, AZUR air и «Победой»).

/TOURBUS.RU