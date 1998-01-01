Новые турецкие авиакомпании продолжают подготовку к полетам в Россию

Турецкий портал Airporthaber сообщил последнюю информацию о новых турецких авиакомпаниях Mavigok Aviation (MGA) и Southwind Airlines, связанных с операторами Aneх Tour и Pеgas Touristik и планирующих, как сообщалось ранее, начать полеты из россии на турецкие курорты.

Так, авиакомпания Mavigok Aviation, базирующаяся в Анталье, вчера совершила первый рейс из Будапешта на Анталийское побережье. Публикуются и первые фото новых лайнеров компании. На данный момент у авиакомпании - два самолета Boeing 737-900 и столько же Boeing 777.

При этом на сайте перевозчика пока что нет информации о будущих полетах и возможности забронировать билеты.

В прошлом месяце сообщалось, что перевозчик получил от Главного управления гражданской авиации Турции разрешение на полеты. Ожидалось, что после этого Mavigok Aviation объявит о запуске рейсов в Россию. Однако этого не произошло, вероятно, по мнению экспертов, из-за противодействия Росавиации.

При этом, как сообщали ранее СМИ, сама компания Mavigok существует на рынке уже 12 лет, но ранее не занималась авиаперевозками и специализировалась на обслуживании воздушных судов Utair, с которой ранее работал ANEX Tour, аффилированной также с туроператором AZUR air.

При этом недавно сама авиакомпания AZUR air недавно опровергла связь с новой авиакомпанией MGA Aviation.

"В связи с появлением в некоторых Телеграм-каналах информации о якобы связи AZUR air с новой турецкой авиакомпанией заявляем, что AZUR air не имеет отношения к этому проекту и не принимает никакого участия в его реализации", — сообщил представитель AZUR air журналистам.

Вместе с тем он отметил, что приход на рынок новой специализированной авиакомпании обострит конкуренцию за пассажира.

"Насколько нам известно по материалам СМИ, авиакомпания MGA создается в том числе для перевозки российских туристов на турецкие курорты. Поскольку в летнем расписании AZUR air будет фокусироваться именно на рейсах в Турцию для российских граждан, мы рассматриваем возможное появление нового турецкого перевозчика на этих воздушных линиях как риск ужесточения конкуренции", — добавил представитель российской авиакомпании.

Также Airporthaber сообщает, что парк другого нового турецкого перевозчика Southwind Airlines, базирующегося в Анталье, пополнился третьим самолетом – Airbus A321, вмещающим 221 пассажира. Таким образом, теперь флот состоит из двух широкофюзеляжных A330 и одного A321.

Как сообщал АТОр еще в апреле, за Southwind стоят бизнес-структуры, связанные с туроператором PEGAS Touristik и аффилированной с ней авиакомпанией Nordwind.

Тогда же ожидалось, что «новая турецкая авиакомпании Southwind, ориентированная на путешественников из России и тоже базирующаяся в Анталье, может начать полеты в конце мая».

"Билеты на новые рейсы, вероятно, будут продавать только в рамках турпакетов, - заявил в апреле "Коммерсант ФМ" председатель Cовета директоров холдинга «ВИП Сервис» Дмитрий Горин. - Только одна авиакомпания не решит всех вопросов. Но она может помочь существенно упростить именно формирование туристических пакетов через туроператоров, которые сейчас ограничены в количестве как авиакомпаний, так и доступных рейсов. Турция — это то направление, где фактически более 90% перелетов — турпакеты».

Между тем сейчас о дате начала рейсов новых турецких перевозчиков ничего не сообщается.

/TOURBUS.RU