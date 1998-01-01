Будущее туризма определили в Иркутске

Молодые профессионалы из 47 регионов представили свои проекты в ходе финала направления "Будущее туризма" конкурса "Мастера гостеприимства", прошедшего в Иркутске

Финал направления "Будущее туризма" конкурса «Мастера гостеприимства» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», прошел в Иркутске с 14 по 16 июля, - сообщает наш специальный корреспондент. Участниками направления стала молодежь от 18 - 35 лет из 47 регионов России, которые представили свои разработки и идеи по развитию внутреннего туризма России.

По итогам нового сезона конкурса была выбрана лучшая команда из 10 участников по итогам решения кейса, а также определены 10 лучших социально-ориентированных проектов в области туризма и индустрии гостеприимства. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, - он очень рад, что именно Иркутская область стала местом притяжения Мастеров гостеприимства. « Мы с министерством по молодежной политике Иркутской области сейчас активно развиваем студенческий и молодежный туризм, работаем над инфраструктурой, - рассказал он. - Молодой и свежий взгляд необходим, особенно в отрасли туризма и гостеприимства».

В рамках проведения финала в Иркутске прошла деловая программа с лидерами индустрии, которую посетили не только участники, но и представители регионального сообщества, увлеченные темой туризма и гостеприимства, а также жители Иркутской области и других регионов страны.

В кейс-сессии историями своего успеха поделились победители конкурса первых сезонов, «послы гостеприимства»: основатель проекта «Сфера Байкала» Анатолий Казакевич, организатор экспедиций Анна Пивоварова, наставник направления «Будущее туризма» Александр Аксютин. Модератором сессии стала руководитель направления коммуникации АНО «Россия - страна возможностей» Яна Кучегура. Факап-сессию для участников деловой программы провел CEO тикток-объединения XO TEAM, экс-директор по маркетингу Black Star Burger Эдуард Чечерин.

За два конкурсных дня 92-м участникам предстояло пройти два конкурсных испытания: решить кейс по модернизации прибайкальской территории в поселке Листвянка Иркутской области и защитить свои

Ребятам предстояла непростая миссия: оценить туристический потенциал прибайкальской территории, выехать на местность, своими глазами увидеть инфраструктуру и предложить свои свежие идеи по ее развитию.

Вторым конкурсным испытанием стала защита проектов перед экспертами Росмолодежи. И, по мнению руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Богдана Кондратова, финалисты справились с задачей прекрасно: «Многие идеи могут лечь в основу интересных и перспективных проектов туристического кластера Байкала. - «Будущее туризма» – это трек для активных, талантливых, инициативных, увлеченных молодых людей со всей страны. Уверен, что их предложения будут услышаны и реализованы.

Авторы самых интересных проектов получили гранты на их реализацию».

С завершением конкурсных испытаний поздравил молодых Мастеров и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. По его мнению, финал получился очень душевным и гостеприимным, в том числе и за счет одного из нововведений конкурса – открытой образовательной площадки, которую посетили жители Иркутской области и других регионов.

«Все участники уже стали победителями, стали частью сплоченного сообщества, - добавил он. - Молодые специалисты представили креативные, классные, а главное – качественные проекты развития туротрасли, которые в будущем будут реализовываться в жизнь».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Агентством по туризму Иркутской области