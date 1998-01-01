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20 июля
Международные перевозчики ставят дополнительные автобусы в Хельсинки и Таллин
Компании Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы в Финляндию и Эстонию
Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин (Эстония) и Хельсинки (Финляндия) на фоне снятия коронавирусных ограничений, сообщили в пресс-службах компаний, которые цитирует «Интерфакс».
По данным компании Lux Express, с 4 по 18 июля продажи билетов на линиях из Петербурга выросли на 37% по отношению к предыдущим двум неделям.
"В целом почти 100% билетов выкуплено на ближайшие дни. В Хельсинки раскуплены места до первой недели августа. В Таллин — на следующую неделю можно купить билеты", — отметили в компании.
В настоящее время автобусы Lux Express из Петербурга в Таллин отправляются шесть раз в день, а из Петербурга в Хельсинки — по четыре раза в понедельник, вторник и среду, по пять раз в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
В пресс-службе перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что в июле свободных мест на автобусы почти не осталось. "Билеты раскуплены. Ситуация меняется ежеминутно", — сказали в организации.
Там отметили, что глубина продаж составляет до 10 дней, то есть на 10 ней вперед билетов на автобус нет в наличии. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы.
Как мы сообщали ранее, по данным Северо-Западного таможенного управления, 15-17 июля российско-финляндскую границу через пункты пропуска в Ленинградской области пересекли свыше 9,9 тыс. человек и около 3,6 тыс. легковых автомобилей, следовавших в направлении из РФ; почти 9 тыс. человек и более 3,4 тыс. машин, въезжающих в страну.
На российско-эстонской границе в Ленинградской области в этот период зафиксировано около 8,4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей на выезд из РФ, около 7,9 тыс. человек и почти 1,1 тыс. на въезд.
/TOURBUS.RU
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