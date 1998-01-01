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19 июля
Около 30 тысяч россиян пересекли за три дня сухопутные границы с ЕС
Северо-Западное таможенное управление сообщило о первых результатах снятия пограничных коронавирусных ограничений
Десятки тысяч людей и легковых автомобилей пересекли российскую границу с Европой в регионах Северо-Западного федерального округа за три дня — после снятия "коронавирусных" ограничений, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на которое ссылается «Интерфакс».
Согласно приведенной ведомством статистике, за три дня через автомобильные пункты пропуска в районе действия Выборгской таможни (Ленинградская область, граница с Финляндией) выехало около 3,6 тыс. легковых автомобилей, въехало — чуть более 3,4 тыс. Оформлено 148 автобусов.
Также таможня зафиксировала свыше 9,9 тыс. человек, выехавших из РФ, и около 9 тыс. въехавших в страну.
Кингисеппская таможня (Ленинградская область, граница с Эстонией) с открытия сухопутных границ приняла свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей и около 8,4 тыс. человек, следующих из РФ в Прибалтику; порядка 1,1 тыс. машин и почти 7,9 тыс. человек, въезжающих в Россию. Через пункт пропуска прошло 98 автобусов.
Таможня Карелии с 15 июля оформила более 1 тыс. легковых автомобилей и свыше 2,1 тыс. человек на выезд из России, более 1 тыс. автомобилей и около 2,1 тыс. человек на въезд в РФ.
Мурманская таможня (граница с Норвегией, Финляндией) за три дня пропустила на въезд и выезд 334 легковых транспортных средств, в том числе восемь автобусов, 707 человек (332 на въезд в страну и 375 на выезд).
Через автомобильные пункты пропуска в районе действия Псковской таможни (граница с Эстонией, Латвией) 15-17 июля проследовало свыше 1,3 тыс. легковых автомобилей и почти 8,2 тыс. человек, выезжающих из России; более 1,2 тыс. автомобилей и около 5,8 тыс. человек, въезжающих в страну. Оформлено 57 автобусов.
Напомним, что 15 июля вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с котором были отменены "коронавирусные" ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дал путешественникам возможность пересекать границу без оснований.
Между тем, как отмечал ранее АТОР, «опубликованное 15 июля постановление правительства не отменяет «все ковидные ограничения». Оно касается только режима пересечения границы с основаниями/без оснований, но не регулирует санитарные требования, за которые отвечает Роспотребнадзор.
Поэтому для всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования для въезда в Россию сохраняются. Требование ПЦР-тестирования для возвращающихся по воздуху в Россию из-за рубежа невакцинированных и не переболевших в последние полгода туристов (в том числе и для всех детей с 0 до 18 лет) тоже продолжает действовать.
Россиянам, въезжающим в страну по земле, тесты по возвращении делать не нужно».
/TOURBUS.RU
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