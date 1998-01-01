Десятки тысяч людей и легковых автомобилей пересекли российскую границу с Европой в регионах Северо-Западного федерального округа за три дня — после снятия "коронавирусных" ограничений, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на которое ссылается «Интерфакс».

Согласно приведенной ведомством статистике, за три дня через автомобильные пункты пропуска в районе действия Выборгской таможни (Ленинградская область, граница с Финляндией) выехало около 3,6 тыс. легковых автомобилей, въехало — чуть более 3,4 тыс. Оформлено 148 автобусов.

Также таможня зафиксировала свыше 9,9 тыс. человек, выехавших из РФ, и около 9 тыс. въехавших в страну.

Кингисеппская таможня (Ленинградская область, граница с Эстонией) с открытия сухопутных границ приняла свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей и около 8,4 тыс. человек, следующих из РФ в Прибалтику; порядка 1,1 тыс. машин и почти 7,9 тыс. человек, въезжающих в Россию. Через пункт пропуска прошло 98 автобусов.

Таможня Карелии с 15 июля оформила более 1 тыс. легковых автомобилей и свыше 2,1 тыс. человек на выезд из России, более 1 тыс. автомобилей и около 2,1 тыс. человек на въезд в РФ.

Мурманская таможня (граница с Норвегией, Финляндией) за три дня пропустила на въезд и выезд 334 легковых транспортных средств, в том числе восемь автобусов, 707 человек (332 на въезд в страну и 375 на выезд).

Через автомобильные пункты пропуска в районе действия Псковской таможни (граница с Эстонией, Латвией) 15-17 июля проследовало свыше 1,3 тыс. легковых автомобилей и почти 8,2 тыс. человек, выезжающих из России; более 1,2 тыс. автомобилей и около 5,8 тыс. человек, въезжающих в страну. Оформлено 57 автобусов.

Напомним, что 15 июля вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с котором были отменены "коронавирусные" ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дал путешественникам возможность пересекать границу без оснований.