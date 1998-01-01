Новости Горячие авиановости "ЮТэйр" запускает новые новые рейсы из Грозного в Турцию и Иран/ I Fly начала летать в Сочи из Владивостока и Хабаровска/ Boeing возобновит поставки самолетов 787 Dreamliner после двухлетней паузы

"ЮТэйр" запускает новые новые рейсы из Грозного в Турцию и Иран Авиакомпания "ЮТэйр" в августе запускает ряд новых рейсов в Турцию и Иран из международного аэропорта "Северный" в Грозном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. "Из подтвержденных на сегодняшний день дополнительных рейсов — это плюс к уже имеющимся ежедневным два рейса в неделю авиакомпании "ЮТэйр" в Стамбул с 1 августа и с 3 августа два рейса в неделю в Анталью", — сказал сотрудник пресс-службы. Ранее сообщалось, что рейсы из Грозного в Стамбул "ЮТэйр" начала выполнять с 24 марта дважды в неделю. Кроме того, достигнута договоренность о выполнении авиаперевозчиком с 7 августа одного рейса в неделю из Грозного в Тегеран. "Помимо этого, с началом зимнего периода планируем открыть два регулярных рейса в неделю авиакомпании Nordwind в Казань, ведутся переговоры о возобновлении рейсов в Киргизию — в Ош ("Уральские авиалинии") и в Бишкек ("Aero Nomad Airlines")", — отметили в пресс-службе. Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly. "ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. I Fly начала летать из Сочи во Владивосток и Хабаровск Авиакомпания I Fly приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Сочи-Владивосток-Сочи и Сочи-Хабаровск-Сочи, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах A330-300 вместимостью 378 пассажиров два раза в неделю. Первый регулярный рейс из Сочи во Владивосток отправился в понедельник, 18 июля. Рейсы во Владивосток будут выполняться по понедельникам и средам, обратно — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 8 часов 35 минут. Из Сочи в Хабаровск рейсы будут отправляться по воскресеньям и вторникам, обратно — по понедельникам и средам. Время в пути — 8 часов 30 минут. Первый рейс также состоялся 18 июля. Авиакомпания I Fly Airlines, как сообщается на ее сайте, выполняет внутрироссийские и международные чартерные авиарейсы по наиболее популярным туристическим направлениям: Китай, Турция, Испания, Таиланд, Италия. Базируется в аэропорту "Внуково". В эксплуатации находятся самолеты A330-200/300. Boeing возобновит поставки самолетов 787 Dreamliner после двухлетней паузы Американский авиаконцерн Boeing Co. "очень близок" к возобновлению поставок самолетов 787 Dreamliner после двухлетней паузы, заявил руководитель подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэн Дил. По словам г-на Дила, процесс согласования с регуляторами действий Boeing по устранению различных производственных дефектов при производстве этой модели самолета близок к завершению. Boeing приостановил поставки самолетов Dreamliner клиентам в конце 2020 года для устранения проблем с качеством, однако в последующем у инженеров компании и представителей Федерального управления гражданской авиации (FAA) возникли новые вопросы к этим лайнерам. FAA ранее заявляло, что разрешит Boeing возобновить поставки самолетов Dreamliner клиентам лишь тогда, когда авиаконцерн подтвердит соответствие самолетов всем стандартам безопасности. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на свои источники, регулятор не намерен одобрять возобновление поставок Dreamliner в ближайшие дни. Количество готовых самолетов Dreamliner на конец марта текущего года составляло 115 единиц, сообщал Boeing. /TOURBUS.RU

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