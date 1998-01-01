Дмитрий Чернышенко: «До конца года туристам вернут деньги за нереализованные из-за санкций поездки»

Российским туристам, купившим путевки за рубеж в этом году, но не сумевшим отправится в путешествие из-за санкций на авиаотрасль, вернут деньги или предложат заменить на поездку внутри страны до конца 2022 года, сообщил в понедельник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, которого цитирует «Интерфакс».

«Все организованные туристы были возвращены. Те туристы, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться, большинство из них были замещены российским турпродуктом. И мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями. До конца года эту работу закончим», — сказал он на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента.

В свою очередь, президент подчеркнул, что «речь идет о разнице в пару десятков миллиардов». «Надо с этим разобраться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что обязательства туроператоров по отмененным турам за рубеж превышают 60 млрд рублей.

Между тем, как сообщает ресурс «Профи Трэвел», «На рынке эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Еще не по всем ковидным турам туроператоры смогли рассчитаться с туристами, а здесь уже поднимается тема тех поездок, которые были отменены этой весной — и снова по не зависящим от компаний обстоятельствам, отмечают эксперты. По их мнению, срок, который назвал Дмитрий Чернышенко — до конца года — не слишком реален. Во всяком случае, бизнесу не справиться без помощи государства за оставшиеся полгода при всем желании.

Также эксперты отмечают, что поскольку президент использовал в вопросе формулировку о том, удалось ли правительству найти решение по компенсациям за несостоявшиеся поездки, речь именно о том, чтобы поддержать туроператоров. Однако для это размер госпомощи должен быть увеличен, уверены представители турбизнеса. Так, 6 млрд рублей, выделенных в качестве компенсаций за вывоз туристов, разумеется, не хватит за то, чтобы погасить долги перед ними — тут речь идет об оплате рейсов.

А идея о рассрочке для туроператоров, которую еще весной выдвинул глава Комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев, так и не была поддержана. Депутат предлагал рассчитаться с туристами из госбюджета, а потом дать туроператорам возможность погасить задолженность перед государством».