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Туризм в Санкт-Петербурге представят в главных городах Казахстана

Это первое подобное профессиональное мероприятие Петербурга в Казахстане за долгое время

26-27 июля Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводит профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в двух главных городах Казахстана – Алматы и столице Республики Нур-Cултане.

Это первое подобное профессиональное мероприятие Санкт-Петербурга в Казахстане за долгое время. Ожидается, что интерес к деловым встречам и воркшоп будет очень высоким. Ведь в последние годы туризм между нашими странами активно развивается. Гости мероприятий смогут принять участие в многочисленных презентациях, провести деловые встречи с участниками в рамках воркшоп.

А также в неформальной обстановке гала-ужинов узнать больше о городе на Неве, прикоснуться к русской культуре – их ждут музыкальная программа с песнями о С-Петербурге, адажио из балетов Чайковского. И лотерея с полезными призами – проживание в отелях города, билеты в музеи, сувениры.

В программе мероприятий в каждом городе – представление туристских программ в Северной столице, интересных туристских мест на карте города, календаря главных культурных событий. Помимо классических достопримечательностей участники роуд-шоу презентуют быстро ставшие центрами притяжения туристов объекты «Новой географии Санкт-Петербурга».

В их числе - реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, остров Новая Голландия, музей прикладного искусства художественной академии им. А.Л.Штиглица, музей Фаберже, галерея современного искусства Эрарта, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Ленполиграфмаш, Севкабель Порт.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «в прошлом году город на Неве посетили 6 млн. российских и иностранных гостей. Повторное посещение Санкт-Петербурга планируют 74% туристов. Это доказательство уникальности Северной столицы и качественной работы ее предприятий индустрии гостеприимства.

Санкт-Петербург привлекает гостей как город богатейшего культурно-исторического наследия. В городе активно развиваются другие виды туризма - образовательный, медицинский, событийный, инсентив, промышленный, включающий посещение знаменитых фабрик и заводов города.

Туристами еще не до конца раскрыто ожерелье пригородов Петербурга. Все знают Петергоф, Петродворец, Павловск. А есть, например, новый, фантастический проект – «Остров фортов» в Кронштадте.

Развитие событийных проектов создает новые поводы для путешествий по Санкт-Петербургу и городам Северо-Запада России. Уникальное наследие региона, связанное с именами Александра Невского, Петра Великого и других легендарных личностей, позволяет формировать программы, благодаря которым интерес к путешествиям в город обретает новые смыслы и значения.

Одним из таких примеров служит разработанный к 350-летнему юбилею Петра Великого межрегиональный проект «Петровские города», основной маршрут которого начинается в Санкт Петербурге и далее проходит на территории Ленинградской области».

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в Казахстане:

26 июля Алматы, отель Rixos Almaty

27 июля Нур-Cултан, отель Rixos President Astana

Участники роуд-шоу: ведущие туроператоры по приему в Санкт-Петербурге, Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, гостиницы и музеи Санкт-Петербурга.

В их числе:

- туроператоры «Арт-Тревел», «Невские Сезоны», «Премьера», «Фаворит», «Музыка путешествий», «СканТур»

- музей Фаберже

- гостиницы «Azimut Сити Отель Санкт-Петербург», «Novotel Санкт-Петербург Центр», «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум».

Программа мероприятий роуд-шоу

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков, представителей СМИ стать гостями роуд-шоу!

/TOURBUS.RU