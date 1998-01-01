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19 июля
Туроператоры: запись на шенгенские визы в большинстве консульств закрыта до сентября
Причина — коллапс в посольствах стран ЕС, связанный с высылкой дипломатов
Вчера на сайте визового центра Греции появилось объявление, согласно которому Генконсульство «испытывает временную нехватку персонала, обрабатывающего заявления на получение визы, в связи с чем, в зависимости от даты вылета, запись на подачу в ВЦ под юрисдикцией консульства Москвы может быть перенесена. Также могут возникнуть непредвиденные задержки в обработке заявления на визу и возврате паспорта».
В визовом центре также отмечают, что если дата поездки приходится на 31 июля или ранее для жителей Москвы или на 3 августа или ранее для туристов из регионов, то запись сохраняется и документы будут приняты к рассмотрению. Остальным же нужно связаться с визовым центром для подтверждения записи, - сообщает «Интерфакс».
«На Кипр отменили электронную визу, а срок оформления национальной составляет больше недели. И это только для поездки в конкретную страну. Что касается Франции, Испании, то там для поездки летом получить шенген просто невозможно: мест нет, а ожидание составляет 2-3 месяца. Прямо сейчас планировать поездку во Францию можно только на осень, однако окна занимают очень быстро. Финляндия тоже дает визы трудно и довольно долго», — рассказал руководитель туроператора и сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
По его словам, самые популярные у россиян европейские направления этим летом – Греция, Италия, Испания и Франция. Скандинавия пользуется меньшим спросом.
Как отметил г-н Мкртчян, визы в Италию оформляются с задержкой примерно месяц. «Это стоит учитывать при планировании поездки. Сейчас ни одно посольство не работает в прежнем режиме», — добавил он.
По словам эксперта, задержки с оформлением шенгенских виз связаны, прежде всего, с сокращением штата иностранных дипломатов.
Как отметил также Алексан Мкртчян, в некоторых регионах визовые центры были вынуждены закрыться, и туристам даже из крупных городов, которым нужно сдавать биометрию, виза обойдется значительно дороже, поскольку придется потратить деньги, чтобы добраться до ближайшего доступного ВЦ.
«Сейчас 90% виз выдаются и оформляются в Москве. В Питере не оформить шенгенскую визу, например, в Грецию. А на юге туристам доступен только Воронеж. Причем если это семья, то туристам надо всем одновременно приехать и подать документы на визу со сдачей биометрии. Это дорого», — пояснил г-н Мкртчян.
Как напоминает «Интерфакс» биометрические данные передаются при оформлении шенгенской визы раз в 59 месяцев в одном из дипломатических представительств или визовых центров стран-членов Шенгенского соглашения. Эти данные сохраняются и доступны при последующем оформлении визы в любую из стран-членов.
По мнению г-на Мкртчяна, ждать улучшений в работе визовых центров стран Шенгенского соглашения не приходится. «Как минимум, до конца года ничего не изменится. Это неудобство с оформлением виз с нами надолго», — заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
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