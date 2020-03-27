Туристам нужны деньги, солнце и море

Специалисты компании Tutu.ru провели исследование среди 2145 пользователей и выяснили, что большинство из них уверены, что гарантия прекрасного отдыха — достаточное количество денег. Для 23 процентов респондентов важно, «чтобы все было по высшему разряду».

Второй по популярности ответ — море, солнце и пляж. Это главный критерий для 18 процентов туристов. Столько же путешественников сказали, что для них наиболее значима хорошая компания.

Для 11 процентов пользователей принципиально важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. Столько же считают, что для идеального отпуска обязательно нужны красивые природные достопримечательности.

Пять процентов туристов уверены, что идеальный отпуск можно провести только в качественном отеле. Для трех процентов путешественников главное — вкусная еда, для двух — стабильный интернет.

Еще девять процентов респондентов считают, что самый важный критерий идеального отпуска — это возможность полностью забыть о работе, не отвечать на звонки и письма

Напомним, что ранее фонд ФОМ сообщил, что, согласно опросу, почти половина (46%) россиян, если бы им оплатили путевку на две недели куда угодно, выбрали бы путешествие по России, 29% — в ближнее или дальнее зарубежье, следует из данных свежего опроса фонда ФОМ.

Среди выбравших отдых в России, 11% поехали бы на курорты Краснодарского края, 10% — в Крым, 5% — на озеро Байкал. Популярны также Алтай, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Камчатка.

Среди заявивших, что они бы поехали в дальнее зарубежье, 7% выбрали бы Турцию, по 2% Мальдивы и ОАЭ, по 1% Египет, Таиланд, Бали, Китай.

В Европу хотят 5% участников опроса, среди наиболее желанных стран континента они назвали Италию, Испанию и Грецию.

Кроме того, 2% хотели бы отдохнуть в Абхазии и 2% — в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья.

/TOURBUS.RU