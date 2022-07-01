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18 июля
Курсы доллара и евро сравнялись
Благоприятные курсы иностранных валют однако не приводят пока что к снижению стоимости турпакетов
Как напоминает сегодня АТОР, на минувшей неделе курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет, в моменте доллар даже торговался дороже евро. Объявленный Центробанком курс на минувшие выходные составлял – 58,34 рубля за евро и 58,25 рублей за доллар США. Благоприятные курсы иностранных валютПомимо того, что две самые популярные валюты по-прежнему торгуются фактически на одном уровне, сам по себе курс по отношению к рублю тоже беспрецедентно низкий.
«В иные годы такое положение вещей значительно удешевило бы для россиян поездки за рубеж.
Особенно это касается курса евро, поскольку самая популярная у наших соотечественников страна для отдыха – Турция – несколько лет назад начала номинировать свои туры в евро, как и страны Европы», – объясняют в компании «Интурист».
Как отмечают эксперты АТОР, «в обычной реальности, если курс евро или доллара по отношению к рублю растет, то увеличиваются и цены на туры в рублях, что отпугивает туристов, и наоборот – укрепление рубля положительно сказывается на спросе.
Но есть несколько «но», которые мешают реализоваться вышеописанному принципу».
Во-первых, как напоминают в ICS Travel Group, оплата туров производится в местной валюте страны по внутреннему курсу компании, который далеко не всегда совпадает с российским биржевым курсом. То же касается и авиабилетов за рубеж – курс рубль-евро платформы BSP, по которому оформляются авиабилеты, может существенно отличаться от российского биржевого. Он ситуативный и каждый день разный.
Во-вторых, основным ограничителем роста для российского рынка сейчас является даже не сама стоимость туров – самолеты и при нынешних ценах вылетают со стопроцентной загрузкой – а предложение ниже спроса.
«Колебание курсов, конечно, сказываются на стоимости авиабилетов. Но в условиях острого дефицита авиаперевозки авиакомпании регулируют спрос за счет тарифов. И сейчас применяют далеко не минимальные тарифы», – объясняет один из собеседников.
Таким образом, отмечают эксперты АТОР, складывается парадоксальная ситуация: колебание курсов вызывают рост спроса, который в условиях недостатка перевозки вызывает увеличение тарифов на авиаперевозку и, как следствие, рост (а не снижение) стоимости туров.
То есть крепкий рубль в текущих обстоятельствах ничем не может помочь российским туристам – средний чек на авиаперевозку неуклонно растет. А вместе с ним и цены на турпакеты, - заключили в Ассоциации.
/TOURBUS.RU
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