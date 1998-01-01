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Петербург расширяет туристическое сотрудничество со странами БРИКС

Члены ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» познакомились с возможностями гастрономического туризма в Северной столице

15 июля прошла первая онлайн конференция членов международной ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» из стран БРИКС,- рассказали нам в Комитете по развитию туризма Санкт Петербурга. Северная столица стала первым российским городом, который вошел в ассоциацию в номинации «Гастрономия».

В рамках встречи участники провели дискуссию на тему «Почему мой город стал креативным городом ЮНЕСКО».

В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, Фонда креативных технологий Ульяновска, проектных офисов и органов государственной власти городов Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, участвующих в ассоциации.

Модератором выступила программный директор проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия-БРИКС» Диана Ковела.

На онлайн-презентации участники познакомились с Петербургом как городом с колоссальным туристским и творческим потенциалом, в том числе – со своими уникальными гастрономическими традициями. Стремление привлечь внимание к этому аспекту современной жизни города во многом и предопределило выбор номинации при подаче заявки в ассоциацию «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» в 2021 году.

Участники встречи узнали краткую историю петербургской гастрономической культуры, услышали, чем отличается «русская сервировка» от других способов подачи блюд, получили представление о тех кулинарных традициях, которые привели к возникновению самостоятельного бренда «Петербургская кухня» с ее высоким качеством и исключительными вкусовыми свойствами.

Партнеры Петербурга по сети креативных городов и потенциальные гости Северной столицы узнали также о насыщенной городской событийной программе, в которой гастрономические фестивали занимают важное место.

Современная гастрономическая жизнь активно развивается в пространствах «Новой культурной и туристкой географии Петербурга», где появляются атмосферные рестораны и кафе самого разнообразного формата: от уличной еды до высокомолекулярной кухни. Событийные мероприятия, связанные с продвижением проектов «Петербургский завтрак» и «Петербургская кухня», реализуются при участии заведений, входящих в Гастрономическую Хартию Санкт Петербурга.

Не теряют своей популярности и классические точки притяжения - например, «литературные» кафе Петербурга, которые ассоциируются с именами известных поэтов и писателей прошлого.

Подводя итог, участники встречи признали креативные отрасли одними из наиболее перспективных для развития потенциала города, в том числе в сфере создания новых туристских продуктов.

Онлайн мероприятие прошло в открытом формате, в качестве слушателей к нему присоединились студенты профильных ВУЗов и представители молодежных организаций.

Всего программой креативного сотрудничества городов ЮНЕСКО из стран БРИКС запланировано проведение шести встреч, нацеленных на обмен опытом в области культуры искусства, туризма.

Примечательно, что первая онлайн встреча прошла в преддверии XIV Ежегодной конференции «Творчество – путь к равным возможностям» международной ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО», участники которой встретятся офлайн 18 июля в городе Сантос (Бразилия).

/TOURBUS.RU