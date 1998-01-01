Эксперты: Мораторий на выдачу электронных виз снят лишь формально

По информации РСТ, в минувшую пятницу глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене моратория на выдачу электронных виз иностранным гражданам. Документ прекращает действие распоряжения № 635-р от 16 марта 2020 года, которое на фоне распространения коронавируса вводило ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также приостанавливало оформление и выдачу виз и приглашений.

«Но радоваться рано: подписанный документ не открывает дорогу к электронным визам, а значит не решает одну из главных проблем въездного туризма», – заявил между тем руководитель юридического агентства «Персона Грата», председатель правового комитета РСТ Георгий Мохов.

Г-н Мохов пояснил, что в апреле 2022 года указом президента Владимира Путина Россия ограничила въезд для граждан «недружественных» стран. И вот этот документ пока не отменен, следовательно электронные визы оформляться для них не будут.

Порядок оформления электронной визы был утвержден осенью 2020 года, а запустить систему планировалось с 2021 года. Ее особенность – облегченная процедура, для такой визы не требуются приглашения, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления, напомнил Георгий Мохов.

Предполагается, что виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Электронную визу могут получить граждане 52 стран. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране.

Руководитель компании «Свой ТС», глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович тоже не настроен оптимистично: «Механизм электронных виз так и не был запущен, поэтому что был мораторий, что не было – разницы никакой.

Тем более что снятие ковидных ограничений в данном случае – лишь формальность. Можно только надеяться, что это все же шаг к реальному запуску проекта».

По мнению г-на Войтовича, если электронные визы все-таки запустят, список стран, граждане которых смогут их оформить, заметно сократится. «Хотя логики здесь тоже не очень много. В России принята программа по развитию туризма, и делить гостей на туристов из «дружественных» и «недружественных» стран совсем не уместно.

К нам и так практически никто не едет, и в этой ситуации надо не запирать ворота, а открывать как можно шире – в расчете, что кого-то это все-таки привлечет», – отметил эксперт.

/TOURBUS.RU