Карты платежной системы "Мир" для оплаты покупок начали принимать в Южной Корее, следует из информации на официальном сайте платежной системы. "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", — сообщили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы.

Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек.

Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

Россия также предлагает властям Шри-Ланки признать электронную платежную систему «Мир», чтобы увеличить приток российских туристов в страну, сообщает газета Daily Mirror.

«Подключение Шри-Ланки к системе денежных переводов Банка России и запуск на острове платежной системы «Мир» позволит наладить прямую финансовую связь и обмен валюты, сократить транзакционные потери, сделать стабильным процесс переводов средств.

Внедрение платежной системы будет иметь опережающее влияние на туристическую отрасль», — цитирует издание атташе посольства РФ в Коломбо Алексея Целещева на бизнес-форуме в Коломбо.

Как напоминает «Интерфакс», компания НСПК, являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций.

В марте этого года Mastercard и Visa приостановили обслуживание в России из-за санкций, введенных западными странами, после начала спецоперации на Украине. American Express, PayPal, JCB и Western Union.Цифровые кошельки, такие как ApplePay и GooglePay, также приостановили работу в Росс

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Возможность приема карт "Мир" также прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.