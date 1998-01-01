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ФОМ: События в Украине изменили планы на отпуск 15% россиян

Социологи опубликовали данные последнего опроса о связи отпускных планов россиян и нынешней политической обстановки

События в Украине и связанные с ними санкции изменили планы на отпуск 15% россиян, 43% заявили, что никакого влияния на их отпускные планы эти события не имели, следует из данных свежего опроса ФОМ (Фонд «Общественное мнение»).

Как отмечают авторы исследования, вопрос задавался только тем, кто работает и имеет отпуск, на него отвечали 50% респондентов.

Говоря о том, как именно повлияли события в Украине на их отпускные планы, 5% отметили, что в результате выросли цены на путевки и билеты, 3% — что им пришлось отменить поездку из-за закрытия границ, 3% — что они потеряли работу и их доходы снизились, 2% — что отдыхать стало небезопасно и страшно.

У 1% россиян планы изменились из-за закрытия ряда российских аэропортов и увеличения времени перелета, 1% респондентов отменили отпуска в Крыму, еще 1% заявили, что не смогли поехать туда, куда собирались.

Опрос проводился в начале июля в 50 субъектах России. В нем участвовали 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее ФОМ сообщил, что, согласно опросу, почти половина (46%) россиян, если бы им оплатили путевку на две недели куда угодно, выбрали бы путешествие по России, 29% — в ближнее или дальнее зарубежье, следует из данных свежего опроса фонда ФОМ.

Среди выбравших отдых в России, 11% поехали бы на курорты Краснодарского края, 10% — в Крым, 5% — на озеро Байкал. Популярны также Алтай, Санкт-Петербург, Дальний Восток и Камчатка.

Среди заявивших, что они бы поехали в дальнее зарубежье, 7% выбрали бы Турцию, по 2% Мальдивы и ОАЭ, по 1% Египет, Таиланд, Бали, Китай.

В Европу хотят 5% участников опроса, среди наиболее желанных стран континента они назвали Италию, Испанию и Грецию.

Кроме того, 2% хотели бы отдохнуть в Абхазии и 2% — в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья.

/TOURBUS.RU