Туроператоры: слотов на выдачу греческих виз стало меньше, но отказов нет

Как сообщает сегодня АТОР, по данным туроператоров, консульство Греции в Москве продолжает выдавать визы туристам. Правда, слотов на подачу стало меньше, приоритет – ближайшие вылеты.

Консульство Греции возобновило прием документов 4 июля после короткого перерыва. Перерыв произошел из-за сокращения количества сотрудников генконсульства.

После сокращения в посольстве Греции не делали никаких заявлений о том, изменится ли порядок выдачи виз. Туроператоры сообщили , что сам процесс подачи документов не изменился, но некоторые изменения в работе с консульством есть.

Одно из главных – сокращение количества слотов для туроператоров. В результате некоторые компании успевают подавать визы для клиентов. Другие не могут этого сделать из-за отсутствия свободных слотов.

Так или иначе, процесс приема документов и выпуска виз идет, и большинство опрошенных туроператоров называют его успешным, учитывая все текущие обстоятельства. При этом в консульстве сейчас принимают и документы на ближайшие даты вылета.

Отказов в греческих визах практически нет, констатируют участники рынка.

Сроки действия виз по-прежнему остаются на усмотрение консульства. Во многом это зависит от наличия предыдущих «шенгенов» и правильности их использования, поясняют в туроператорских компаниях. Некоторые туроператоры отмечают увеличение количества «коротких» виз – на даты поездки.

Также в целом теперь несколько дольше рассматриваются документы на визу. Но увеличение незначительное: в среднем, виза Греции выходит за неделю.

Спрос на туры в Грецию из России сейчас невысокий, констатируют участники рынка. Прямого авиасообщения со страной нет, можно добраться только со стыковками.

Если лететь с одной пересадкой через Стамбул, то билет из Москвы в Салоники в конце июля – начале августа стоит от 120 тыс. рублей (туда и обратно) на человека. Если с 2 и более пересадками – можно найти билеты по цене от 75 тыс. р.

Тем не менее продажи Греции идут. Например, в компании Ambotis Holidays рассказали, что сейчас есть спрос на поездки в Грецию на август и сентябрь.

В самой Греции ожидают, что 2022 год будет успешным для туризма в стране. Одна только группа компаний TUI планирует привезти в Грецию этим летом 3 млн туристов. Это на 200 тыс. больше, чем до пандемии коронавируса.

Согласно данным Банка Греции, в апреле 2022 г. доходы от туризма были выше уровня апреля 2019 г. почти на 100 млн евро. В то же время в мае 2022 г. иностранный въездной пассажиропоток в греческих аэропортах увеличился на 3,2% по сравнению с маем 2019 г.

/TOURBUS.RU