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15 июля
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Пекин/ Непривитым россиянам по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест при возвращении в РФ самолетом/ "Белавиа" сегодня начала прямые рейсы во "Внуково"
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Пекин
"Аэрофлот" 20 июля возобновит регулярные пассажирские рейсы Москва — Пекин, сообщил перевозчик. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.
Как сообщалось ранее, с 22 июля "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в китайский Чэнду.
Сейчас маршрутная сеть группы "Аэрофлот" в Китай включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу.
Непривитым россиянам по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест при возвращении в РФ самолетом
Граждане РФ, приезжающие в Россию авиатранспортом, по-прежнему должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус в случае отсутствия сертификата о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании, а также заполнять анкету на портале госуслуг, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест.
"Если у Вас есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется. Анкету прибывающего заполнять нужно", — подчеркнули в ведомстве.
При этом от заполнения анкеты и сдачи теста освобождаются граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше. "Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата", — уточнили в ведомстве.
"Белавиа" сегодня начала прямые рейсы во "Внуково"
Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" с пятницы возобновил прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве, соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.
Первый самолет по возобновленному рейсу отправится из Минска в Москву в 17.45. На эту пятницу запланировано два рейса. Как ранее сообщали в "Белавиа", рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Помимо аэропорта "Внуково" белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".
Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.
/TOURBUS.RU
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