Новости Россия сняла с сегодняшнего дня коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных границ Сегодня утром Михаил Мишустин подписал постановление об отмене с 15 июля ограничений на выезд из России через сухопутные пункты пропуска

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал сегодня постановление об отмене с 15 июля ограничений на выезд из России через сухопутные пункты пропуска, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Постановление вступает в силу с 15 июля», — говорится в документе. Постановление отменяет положения распоряжений правительства от марта 2020 года, которые вводили ограничения на въезд и выезд из Российской Федерации, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, отменяются ограничения на выезд через сухопутные пункты пропуска только с особыми основаниями. Кроме того, отменяются ограничения на въезд для иностранных граждан, включая граждан Белоруссии, - сообщает «Интерфакс». Как уточняет сегодня АТОР, теперь россияне смогут выезжать через наземную границу России в любых направлениях и без необходимости подтверждать цель поездки, в том числе и в такие страны как Финляндия, Эстония, Латвия и т.д. При этом АТОР отмечает, что «сам текст постановления появился на сайте правительства РФ только в 11:23 15 июля. Еще вчера туристы сообщали, что пограничники отвечали на их запросы, что не могут разрешить выезд из России через наземную границу без оснований. Сотрудники пограничной службы ссылались именно на отсутствие официального документа – мол, «никаких новых распоряжений нам не поступало». По мнению экспертов АТОР, есть вероятность, что пограничникам сегодня, 15 июля, нужно будет не просто опубликованное на портале правовой информации постановление правительства, а именно факт поступления именно ведомственного распоряжения начать пропуск граждан на основании постановления. Поэтому не исключены некоторые заминки на границе. В то же время, как сообщили сегодня "Интерфаксу" в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express, в настоящий момент автобусы без проблем проезжают через российско-финляндскую границу. Там отметили, что все билеты на рейсы из Петербурге в Финляндию 15-17 июля выкуплены. В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что автобусы свободно пропускают через границу с российской стороны. "С 11:00 ограничения сняты. Все автобусы сейчас пускают", — сказали в компании. Также снимаются все, кроме необходимости предъявить результаты ПЦР-теста, ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства. Гражданам Беларуси не понадобится даже ПЦР-тест. При этом опубликованное 15 июля постановление правительства не отменяет «все ковидные ограничения», как это иногда пишут в прессе. Оно касается только режима пересечения границы с основаниями/без оснований, но не регулирует санитарные требования, за которые отвечает Роспотребнадзор. Поэтому для всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии, требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования для въезда в Россию сохраняются. Требование ПЦР-тестирования для возвращающихся в Россию из-за рубежа невакцинированных и не переболевших в последние полгода туристов (в том числе и для всех детей до 18 лет) тоже продолжает действовать. /TOURBUS.RU

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