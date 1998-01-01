|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 июля
Петербург делает ставку на гостей из Индии
Северная столица приняла активное участие в IX Ежегодном конгрессе MICE India & Luxury Travel
13-14 июля в Мумбае прошел IX Ежегодный конгресс MICE India & Luxury Travel (MILT)-2022 в Мумбаи, где собрались лидеры туристской отрасли, представители ведущих туристских агентств, специалисты в индустрии гостиничного бизнеса, профессиональные организаторы конференций, событийных мероприятий в сегменте «премиум», руководители профессиональных ассоциаций, а также кинокорпораций со всех уголков Индии.
Туристский потенциал Петербурга представляют специалисты Когрессно-выставочного бюро, подведомственного Комитету по развитию туризма Санкт Петербурга, - сообщили нам в пресс-службе комитета.
«Индийские туристы ждут персонифицированного приема и отношения, эта категория гостей имеет свои специфические особенности и черты при организации туристских поездок. Санкт Петербург может предложить яркие и разнообразные экскурсионные программы для знакомства с богатым историческим наследием и новой культурной и туристкой географией города.
Для деловых гостей Северная столица представляет комплексные предложения по проведению мероприятий самого высокого уровня. О лучших туристских возможностях Петербурга мы расскажем нашим индийским коллегам и партнерам», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.
Сотрудники Конгресс-бюро провели более 20 презентаций города в рамках назначенных деловых встреч. Акцент презентаций был сделан на многогранность Петербурга как центра туризма международного уровня с развитой высококлассной инфраструктурой гостеприимства и широким спектром предложений во всех сферах современного туризма. Индийским партнерам были представлены основные направления, успешно реализуемые в Петербурге, включая деловой, культурно–познавательный, событийный, гастрономический туризм, экскурсии по историческим достопримечательностям и новым креативным пространствам, многое другое.
Всего в рамках международного мероприятия в этом году было проведено более 3600 встреч.
Отметим, что до пандемии доля туристов из азиатских стран - в том числе из Индии - составляла совокупно более 60% от всего въездного туристского потока в Санкт Петербург. При этом ежегодно увеличивалось количество туристов из этих стран, выезжающих за рубеж с целью туризма. Доля туристов, выезжающих из этих стран с целью посещения Санкт Петербурга, составляла менее 0,5 % от всего выездного турпотока. В целом, потенциал Индии с точки зрения объема туристских потоков в Санкт Петербург далеко не исчерпан и в перспективе очень высок.
Как рассказал Анкур Дхаван, директор по работе с клиентами Corinthia Hotels Ltd (Дели): «У Индии и России очень тесная связь в сфере туризма. Мы отправляем инсентив-группы из Индии в Санкт Петербург, активно продвигаем этот российский город, участвуем в маркетинговых кампаниях совместно с «Аэрофлотом». Наших клиентов особенно интересуют шоу-программы, шопинг и, конечно же, рестораны с качественным меню, в том числе индийской кухни, которые есть в Петербурге. Мы разработали специальный пакет с привлекательными ценами на перелёт и размещение».
В свою очередь Шеша Симхан, административный директор компании Titan, отметил: «Наша компания занимается производством часов и аксессуаров. Мы также занимаемся корпоративным выездным туризмом для своих сотрудников и заинтересованы в посещении Санкт Петербурга.
После знакомства с презентацией проекта «Серебряное ожерелье России» мы заинтересовались посещением и близких к Петербургу городов. Если поездка длится неделю, то будем планировать посещение Выборга, Кижей, Пскова».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72