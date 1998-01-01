Ростуризм начал прием заявок на субсидии за организацию внутрироссийских чартеров

В этом году российскими чартерными программами воспользуются около 50 тыс. туристов

Ростуризм вчера начал прием заявок туроператоров на предоставление субсидий за организацию чартерных программ в регионы РФ, подать заявку можно до 27 июля, - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в ведомстве, субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории РФ, в связи с организацией программ коммерческих воздушных перевозок пассажиров на внутренних направлениях с 1 июня 2020 года.

Общий объем средств, которые планируется выделить на субсидирование, составляет 700 млн рублей.

В соответствии с утвержденными правительством правилами предоставления субсидий, они будут выделены при условии, что организованные рейсы являются чартерными и выполняются в соответствии с планом чартерных перевозок. Минимальное количество воздушных перевозок пассажиров между пунктом отправления и пунктом назначения туда и обратно должно составлять не менее шести.

Минимальная численность пассажиров, которым туроператор оказал услугу по перевозке в составе туристского продукта, должна составлять не менее 300 человек на одном маршруте. Пункты назначения полетных программ должны находиться на территориях субъектов, включенных в утвержденный Ростуризмом перечень.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсирует таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета., что позволяет снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза.

В 2022 году туроператоры, прежде всего Sun&Fun (ранее TUI Россия), организуют чартеры в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию.

По расчетам правительства, этими программами воспользуются до конца года около 50 тыс. туристов.

/TOURBUS.RU