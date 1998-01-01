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14 июля
Ростуризм начал прием заявок на субсидии за организацию внутрироссийских чартеров
В этом году российскими чартерными программами воспользуются около 50 тыс. туристов
Ростуризм вчера начал прием заявок туроператоров на предоставление субсидий за организацию чартерных программ в регионы РФ, подать заявку можно до 27 июля, - сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняют в ведомстве, субсидии предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории РФ, в связи с организацией программ коммерческих воздушных перевозок пассажиров на внутренних направлениях с 1 июня 2020 года.
Общий объем средств, которые планируется выделить на субсидирование, составляет 700 млн рублей.
В соответствии с утвержденными правительством правилами предоставления субсидий, они будут выделены при условии, что организованные рейсы являются чартерными и выполняются в соответствии с планом чартерных перевозок. Минимальное количество воздушных перевозок пассажиров между пунктом отправления и пунктом назначения туда и обратно должно составлять не менее шести.
Минимальная численность пассажиров, которым туроператор оказал услугу по перевозке в составе туристского продукта, должна составлять не менее 300 человек на одном маршруте. Пункты назначения полетных программ должны находиться на территориях субъектов, включенных в утвержденный Ростуризмом перечень.
Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсирует таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета., что позволяет снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза.
В 2022 году туроператоры, прежде всего Sun&Fun (ранее TUI Россия), организуют чартеры в Бурятию, Владивосток, Дагестан, Чечню, Калининград, Татарстан, Тобольск, Тюмень, а также на Сахалин, Алтай, Камчатку и в Карелию.
По расчетам правительства, этими программами воспользуются до конца года около 50 тыс. туристов.
/TOURBUS.RU
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