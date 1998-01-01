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Россия и Абхазия обсуждают восстановление авиасообщения

В советский период сухумский аэропорт, закрытый в 1993 г., принимал до пяти тыс. пассажиров в сутки

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников на встрече в Москве обсудили восстановление авиасообщения между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба абхазского Минэкономики, в совещании также принял участие замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, представители Минтранса РФ и Росавиации. "На сегодня посчитана предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта, проведено предпроектное обследование, рассмотрены источники финансирования проекта по реконструкции аэропорта, а также вопросы обслуживания воздушного движения", — говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

Г-жа Озган сообщила в ходе встречи, что "правительство Абхазии готовит к принятию необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования аэропорта, одновременно принимаются законы для улучшения инвестиционного климата".

"Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни", — подчеркнула г-жа Озган, которую цитирует пресс-служба.

Г-н Решетников заявил, что "важность реализации проекта усиливается с учетом экономической ситуации и политической обстановки. Прямые перелеты из России в Абхазию повысят туристическую привлекательность региона, обеспечат дополнительные поступления в бюджет. Открытие аэропорта даст импульс социально социально-экономическому развитию как Сухума, так и Абхазии".

Между тем, по словам г-на Вольвача, "учитывая масштабность проекта, российская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку. Уже найден инвестор, подписано соглашение о намерениях. Рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии".

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт столицы Абхазии — Сухума, как ожидается, будет введен в строй в 2024 году. "Уже идет работа, определен инвестор по запуску нашего сухумского аэропорта. Мы должны запустить аэропорт в 2024 году", — сказал г-н Бжания на встрече в правительстве Башкирии в среду.

По информации «Интерфакса», аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии, построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизирован. Он был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года.

В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июле 2019 года правительство Абхазии приняло постановление о придании Сухумскому аэропорту статуса "аэродрома совместного базирования" и присвоении буквенного кода. В соответствии с этим документом, воздушному пространству Абхазии был присвоен четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ (AIP).

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта — 3,6 км, что позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает самолеты российской военной авиации.

/TOURBUS.RU

