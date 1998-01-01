Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: С начала марта Израиль посетил уже миллион туристов Российский турпоток на Святую землю пока что заметно ограничен недостаточной авиаперевозкой

Израиль принял миллион туристов после снятия коронавирусных ограничений в марте 2022 года, "юбилейной" путешественницей оказалась гражданка ОАЭ, сообщает сегодня пресс-служба министерства туризма страны. "Гражданку ОАЭ Белинда Десойо Ли Марсело приветствовал министра туризма Израиля Константин Развозов, который напомнил, что год назад страна не принимала туристов в связи с коронавирусными ограничениями, а сегодня, вопреки пессимистическим прогнозам, туризм вернулся в Израиль", — говорится в сообщении. По словам министра, задача его ведомства – увеличить ежегодный иностранный турпоток до 10 млн прибытий к 2030 году. Отметим, что власти Израиля с 1 марта разрешили въезд иностранным туристам с прививками и без при условии сдачи двух ПЦР-тестов. С 21 мая были отменены все ограничения. В 2019 году страна приняла 4,55 млн иностранных туристов. Второе место по турпотоку заняла Россия, откуда прибыли почти 300 тыс. гостей. Между тем эксперты РСТ отмечали ранее, что увеличение турпотока из России на Святую землю ограничивает недостаточная и очень дорогая авиаперевозка. Сейчас прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив семь раз в неделю выполняет авиакомпания El Al и четыре – российская Red Wings, которая летает с дозаправкой в Минводах. Также авиакомпания «Азимут» дважды в неделю летает в Израиль из Сочи и трижды из Минвод «Когда Израиль только начал открываться в феврале этого года, у нас было много планов и ожиданий, так как у этой страны есть свой постоянный клиент. Но сейчас спрос на любом направлении определяет перевозка, а в Израиль ее катастрофически мало, – заявила зам. директора по туризму туроператора «Ванд» Людмила Озик. – Турист бы с удовольствием поехал, цены на размещение и обслуживание хорошие, но тур на завтра или через неделю забронировать невозможно из-за отсутствия билетов, нужно только за месяц-два. Билеты или очень дорогие, или их просто нет». С коллегой согласна директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова: «Прямой рейс фактически только один, все остальное – с посадками или пересадками. На El Al «поймать» билеты невозможно. И, насколько я знаю, авиакомпания не планирует увеличивать количество рейсов». В более выгодном положении операторы, у которых есть блоки на израильском перевозчике. «В свободной продаже билетов действительно практически нет, раскупают их очень быстро, но в «Русском Экспрессе» можно забронировать тур с блочной авиаперевозкой», – заявила директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская. /TOURBUS.RU

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